Cu o lună înainte de alegerile cruciale, Viktor Orban a acoperit străzile Budapestei cu portretele lui Zelenski. Ce arată sondajele

Alegerile parlamentare din Ungaria, au loc peste o lună, pe 12 aprilie. Iar Viktor Orban practic a acoperit străzile Budapestei cu portrete ale lui Zelenski, campania liderului Fidesz fiind axată pe tema Ucrainei și sfârșitul războiului.

Afișele de campanie îi portretizează pe Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, Ursula von der Leyen, șefa Comisiei Europene, și Manfred Weber, liderul PPE, Viktor Orban spunând că se luptă și cu actuala conducere de la Bruxelles, din familia PPE.

Viktor Orban se află la putere în Ungaria deja de 19 ani și, din 2010, ocupă în mod continuu funcția de prim ministru.

Tisza se menține totuși în frunte

Principalul său concurent la aceste alegeri este Peter Madyar, liderul partidului de opoziție „Tisza”.

Sondajele arată că Tisza se menține totuși în topul preferințele electoratului, pe măsură ce alegerile se apropie, arată Reuters. Dar avantajul s-a redus ușor, în ultimele săptămâni.

O cercetare a companiei 21 Research Centre (21 Kutatokozpont), realizată între 2 și 6 martie și publicată miercuri, a arătat că Tisza conduce cu 14 puncte procentuale față de Fidesz în rândul alegătorilor hotărâți, în scădere de la un avans de 16 puncte în ultimul sondaj din ianuarie.

Partidul de centru-dreapta Tisza, condus de fostul membru al guvernului Peter Magyar, a avut sprijinul a 53% dintre alegătorii hotărâți, neschimbat față de ianuarie, potrivit Centrului de Cercetare 21, în timp ce 39% au susținut Fidesz, în creștere față de 37% în sondajul anterior.

Care ar putea fi configurația noului Parlament

Sondajul, publicat de site-ul de știri 24.hu, a arătat un sprijin de 38% pentru Tisza în rândul tuturor alegătorilor, Fidesz fiind susținut de 30%.

Conform sondajului, Tisza ar putea câștiga 115 locuri în parlamentul ungar cu 199 de locuri, iar Fidesz s-ar putea aștepta la 78 de locuri.

Partidul de extremă dreapta Patria Noastră (Mi Hazank) ar fi singurul alt partid care ar depăși pragul de 5% pentru a câștiga locuri.

