Valurile de căldură afectează transportul public din Franța

Un studiu realizat de Institutul Regiunii Pariziene arată că, în timpul a două episoade recente de căldură intensă, în septembrie 2023 și în iunie-iulie 2025, utilizarea autobuzelor a scăzut cu 8 până la 20%, iar utilizarea RER și a trenurilor cu 12%, potrivit Le Figaro.

Un alt val de căldură intensă sosește sâmbăta aceasta în sudul Franței. Se așteaptă ca acesta să ajungă la Paris și în regiunea Île-de-France de la mijlocul săptămânii viitoare. De asemenea, este așteptat un impact asupra numărului de călători cu transportul public.

Ce arată datele

Datele privind mobilitatea, colectate între 2023 și 2025, au evidențiat ceea ce studiul numește „sensibilitatea meteorologică” a modurilor de transport. În ceea ce privește transportul public, numărul de călători „rămâne destul de stabil între 0 și 25°C, apoi scade treptat pe măsură ce temperatura crește”.

Mai exact, utilizarea autobuzelor scade cel mai semnificativ la 30°C, comparativ cu 14°C în zilele lucrătoare (-11%). Scăderea este urmată de tramvaie (-7%) și RER și trenuri (-4%). ​​Studiul arată însă că „în caz de căldură extremă într-o zi lucrătoare, scăderea pentru RER și trenuri reprezintă aproape 150.000 de călătorii. Este mai mult decât numărul total de călători ai liniei N”, potrivit sursei citate.

Studiul a observat comportamentul utilizatorilor în timpul a două valuri de căldură, care au avut loc în ultimii ani: din 2 până în 10 septembrie 2023. Temperatura maximă a depășit 30°C timp de nouă zile consecutive, atingând un vârf de 35°C, și din 28 iunie până în 2 iulie 2025, cu un vârf de 38°C pe 1 iulie. Și aici, autobuzele au fost cele mai afectate (cu 8% față de 20%). Ele au fost urmate de data aceasta de RER (rețeaua expres regională) și trenuri (12%).

Paradoxal, metroul a fost mai puțin afectat. Acesta a reprezentat o scădere maximă de 8%. Și traficul rutier poate scădea cu până la 8% în timpul valurilor de căldură.

Statul acasă, strategia principală

În caz de vreme extremă, fie vară, fie iarnă, strategia principală pentru parizieni este să lucreze de la distanță.

„În special în timpul valurilor de căldură, două treimi dintre lucrătorii la distanță preferă să stea acasă. Ei preferă fie pentru a evita căldura în timpul navetei (49%), fie pentru că temperatura de acasă este mai suportabilă decât la locul de muncă (25%)”, explică studiul.

Printre cei care aleg să meargă la locul de muncă, 60% justifică această alegere prin faptul că acesta este climatizat. 19% preferă printr-o necesitate legată de locul de muncă. Prin urmare, acest raport arată cum fenomenele meteorologice extreme exacerbează inegalitățile la locul de muncă. Inegalitățile sunt între cei care pot lucra de la distanță și pot sta acasă în acele zile și cei care nu pot și trebuie să meargă la muncă indiferent de condiții, mai arată sursa.

„O treime dintre lucrătorii salariați și manuali (…) și-au pierdut deja o parte din salariu sau o zi liberă. Pierderea a fost din cauza dificultăților de a ajunge la locul de muncă în timpul condițiilor meteorologice nefavorabile, comparativ cu 19% pentru alte categorii de lucrători”, mai subliniază studiul.