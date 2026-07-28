Cafeaua și longevitatea. Cum acționează compușii naturali organismul

Un nou studiu publicat în revista Nutrients arată cum cafeaua ar putea încetini procesul de îmbătrânire.

Cercetătorii de la Texas A&M University au analizat compușii din cafea, printre care polifenolii. Au descoperit că acești compuși activează o proteină numită NR4A1, implicată în reducerea inflamației și a stresului celular.

Rolul proteinei NR4A1 în îmbătrânire

Autorul principal, Stephen Safe, a explicat că îmbătrânirea și bolile asociate vârstei sunt inevitabile. El a precizat însă că anumite alegeri alimentare pot încetini acest proces.

Potrivit acestuia, persoanele din Zonele Albastre trăiesc mai mult și au mai puține probleme de sănătate. Același lucru este valabil, spune el, și pentru cei care beau cafea.

Cercetătorii au explicat că NR4A1 a fost identificată inițial drept o genă care reacționează la stresul oxidativ și inflamator. Safe a menționat că nivelul acestei gene scade odată cu vârsta la oameni. La șoareci, lipsa genei NR4A1 a fost asociată cu o durată de viață mai scurtă. Cercetătorii au emis ipoteza că anumiți compuși din cafea s-ar putea lega de această proteină. Studiul a confirmat că polifenoli precum acidul cafeic activează NR4A1 și reduc leziunile celulare.

Ce spun experții independenți

Dung Trinh, medic care nu a fost implicat în cercetare, a comentat rezultatele cu optimism moderat.

El a precizat că este vorba despre un studiu de laborator, realizat pe modele celulare. Potrivit lui Trinh, aceste rezultate nu demonstrează încă faptul că băutul cafelei previne bolile cronice la oameni. El consideră descoperirea un indiciu important pentru continuarea cercetării.

Ce compuși contează cu adevărat

Trinh a subliniat că principalii compuși activi din studiu nu au fost cofeina.

Printre aceștia s-au numărat acidul cafeic, acidul clorogenic și acidul ferulic. Compuși similari se regăsesc și în fructe, legume și alte alimente vegetale. Medicul a adăugat că nu se știe încă dacă alimentele obișnuite oferă o cantitate suficientă din acești compuși.

Efectul real asupra organismului rămâne, deocamdată, neclar.

Pentru cei care nu consumă cafea, el recomandă o dietă echilibrată și exerciții fizice regulate. A adăugat și somnul suficient, alături de renunțarea la fumat.