Semnele că bei prea multă cafea. La ce simptome să fii atent

Unele simptome îți pot indica faptul că ai un consum prea ridicat de cofeină. Mai multe studii arată ce simptome trebuie să urmărești.

Anxietate

Frământările legate de un eveniment din viitor îți pot intensifica dorința de a bea o ceașcă de cafea. Cu toate acestea, Institutul Național de Sănătate Mintală recomandă persoanelor care suferă de anxietate să evite cofeina. Consumul excesiv de cafea poate, de fapt, să agraveze simptomele anxietății, fie privându-te de un somn odihnitor, fie declanșând reacția de „fight or flight”.

Te doare stomacul

Este posibil să asociezi durerile de stomac cu alimentele alterate sau cu crampele din perioada premenstruală. Ar trebui să incluzi pe această listă și cafeaua. În 2017, cercetători europeni au descoperit că anumiți compuși din cafea stimulează secreția de acid gastric de către celulele stomacului, potrivit sursei.

Inima bate foarte tare

Senzația că inima ta bate prea repede poate fi înfricoșătoare. S-ar putea să simți că inima ta încearcă să scape din cutia toracică. Aceste palpitații pot fi cauzate de consumul excesiv de cafea și cofeină, nicotină și chiar alcool.

Diaree

Majoritatea oamenilor știu că, datorită proprietăților sale laxative, cafeaua poate contribui la reglarea tranzitului intestinal. Totuși, dacă bei mai mult de două sau trei cești pe zi, te poți confrunta cu diaree, potrivit International Foundation for Gastrointestinal Disorders (IFFGD).

Nu poți dormi

Insomnia poate fi un semn clar al consumului excesiv de cafea. Băutura îți poate perturba serios ciclul de somn. Potrivit Academiei Americane de Medicină a Somnului, timpul de înjumătățire al cafelei este de cinci ore. Asta înseamnă că este nevoie de încă câteva ore pentru ca substanța stimulantă să fie complet eliminată din organism. Acest lucru poate duce la treziri frecvente în timpul nopții și la reducerea duratei totale a somnului.

Dureri de cap

O cantitate moderată de cafeină ajută la ameliorarea durerilor de cap, potențând efectul medicamentelor analgezice, potrivit unui studiu publicat în „The Journal of Headache and Pain”. Acesta este motivul pentru care cafeina se regăsește în compoziția multor medicamente pentru durerile de cap disponibile fără rețetă. Totuși, consumul excesiv de cafea pe o perioadă îndelungată (depășirea unui aport zilnic de 500 mg de cafeină, echivalentul a cinci cești de cafea) poate duce la apariția simptomelor de sevraj.