Descoperire macabră în Polonia: peste 30 de cadavre găsite îngropate pe un teren privat

Polonia se confruntă cu un val de indignare publică, după ce au fost găsite peste 30 de cadavre îngropate pe un teren privat, potrivit Euronews.

Pe terenul, care aparținea anterior unui medic patolog, au fost găsite rămășițe îngropate ale unor fetuși umani și deșeuri medicale.

„La 10 iunie 2026, Parchetul Districtual din Rzeszów a fost notificat că pe o proprietate din satul Lutoryż au fost descoperite cantități semnificative de articole care constituie deșeuri medicale. În principal, blocuri de parafină și lame de microscop”, a declarat Krzysztof Ciechanowski, purtător de cuvânt al Parchetului Regional din Rzeszów.

Descoperirile, în urma lucrărilor de pe teren

„Conform descoperirilor de până acum, aceste obiecte au fost descoperite în timpul lucrărilor de teren efectuate pe proprietate. Printre deșeurile descoperite s-au numărat un făt uman și alte rămășițe. Se crede că aparțin unor fetuși în stadiu incipient sau fragmente fetale. Experți medicali legisti au fost trimiși la fața locului și au confirmat că rămășițele securizate sunt ale unor fetuși umani”, a adăugat procurorul.

Rapoartele inițiale vorbeau despre găsirea a aproximativ o duzină de fetuși. Mass-media a relatat ulterior că anchetatorii au recuperat aproximativ 30 de seturi de rămășițe, potrivit sursei citate.

Anchetatorii subliniază că stabilirea finală a numărului de rămășițe necesită teste de specialitate și identificarea materialelor găsite pe proprietate.

Lucrările la proprietate vor continua până săptămâna viitoare. Cu toate acestea, procuratura nu va oferi deocamdată informații suplimentare.

Parchetul desfășoară proceduri, printre altele, pentru profanarea unui cadavru și depozitarea ilegală de deșeuri periculoase.

O femeie a fost reținută

S-a stabilit că actualii proprietari au achiziționat terenul de la un medic legist. Joi, procurorul a dispus reținerea unei femei în vârstă de 57 de ani.

Femeia a susținut că rămășițele provin din material medical folosit pentru examinări patologice. Relatări neoficiale au sugerat, de asemenea, că o parte din material ar fi putut fi luată dintr-un spital în timpul pandemiei de COVID-19. Aceste circumstanțe sunt, în prezent, în curs de investigare, mai arată sursa.

Femeia urma să fie adusă în fața procurorului și să ofere o relatare despre originea rămășițelor și despre modul în care au fost depozitate. Interogatoriul, însă, nu a avut loc, deoarece aceasta s-a simțit rău în timpul procedurilor și a avut nevoie de asistență medicală. În cele din urmă, a fost dusă la spital.