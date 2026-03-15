Viktor Orban și Péter Magyar se confruntă politic, astăzi, în două marșuri uriașe la Budapesta, cu o lună înainte de alegeri: marșul păcii este urmat de marșul pentru schimbarea sistemului

Viktor Orban și Péter Magyar se confruntă politic, astăzi, în două marșuri uriașe la Budapesta, cu o lună înainte de alegeri: marșul păcii este urmat de marșul pentru schimbarea sistemului

De ziua națională a maghiarilor de pretutindeni, principalii competitori electorali de la Budapesta, Viktor Orban ( Fidesz) și Péter Magyar (Tisza) se confruntă în două marșuri uriașe. Marșul păcii, organizat de tabăra lui Orban se desfășoară în prima parte a zilei iar Marșul pentru schimbarea regimului, gestionat de Opoziție, are loc în altă locație a capitalei, spre după amiază. La ambele evenimente de amploare sunt așteptați să participe sute de mii de maghiari de pretutindeni.
Sorina Matei
15 mart. 2026, 12:30, Politic

Marșul Păcii și Marșul pentru Schimbarea Sistemului

Ziua de 15 martie este o ocazie perfectă în anii electorali pentru ca partidele să își demonstreze și să își mobilizeze forțele. Anul acesta nu face excepție, titrează presa din Budapesta.

Marșul Păcii va porni dimineața, ajungând în Piața Kossuth exact la timp pentru discursul prim-ministrului Viktor Orbán.

După-amiaza, Péter Magyar va lansa Marșul Național pentru Schimbarea Sistemului, care se va încheia în Piața Eroilor.

Orban spune că mitingul de astăzi este cel mai mare și cel mai important de până acum.

Prim-ministrul Viktor Orbán va ține un discurs cu ocazia sărbătorii naționale, iar la eveniment  vor vorbi și Péter Szijjártó și János Lázár .

Pe de altă parte, Péter Magyar le-a cerut participanților la marșul său să nu cedeze niciunei provocări din tabăra cealaltă și să evite confruntările.

800.000 de maghiari în 2025

În 2025, la eveniment au participat în jur de 800.000 de maghiari. Conform datelor mobile prezentate de presa din Budapesta, peste 798.000 de persoane cu telefoane mobile au participat la sărbătoare pe malurile Budapestei și împrejurimi – cu 12,5% mai mult decât în 2024.

Numărul persoanelor care au sosit la locul de desfășurare a focurilor de artificii a depășit 450.000, a informat Agenția Maghiară de Turism (MTÜ) pentru MTI.

Conform datelor, 83% dintre sărbătoriți erau maghiari, ceea ce reprezintă o creștere de 14% față de 2024.

Cum se desfășoară campania: Viktor Orban a acoperit străzile Budapestei cu portretele lui Zelenski. Ce spun sondajele

Înaintea alegerilor din 12 aprilie, Viktor Orban practic a acoperit străzile Budapestei cu portrete ale lui Zelenski, campania liderului Fidesz fiind axată pe tema Ucrainei și sfârșitul războiului.

Afișele de campanie îi portretizează pe Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, Ursula von der Leyen, șefa Comisiei Europene, și Manfred Weber, liderul PPE, Viktor Orban spunând că se luptă și cu actuala conducere de la Bruxelles, din familia PPE

Sondajele arată că Tisza se menține totuși în topul preferințele electoratului, pe măsură ce alegerile se apropie, arată Reuters. Dar avantajul s-a redus ușor, în ultimele săptămâni.

O cercetare a companiei 21 Research Centre (21 Kutatokozpont), realizată între 2 și 6 martie și publicată miercuri, a arătat că Tisza conduce cu 14 puncte procentuale față de Fidesz în rândul alegătorilor hotărâți, în scădere de la un avans de 16 puncte în ultimul sondaj din ianuarie.

Magyar spune că partidul său va combate corupția, va debloca miliarde de euro din fondurile înghețate ale Uniunii Europene pentru a stimula economia și va ancora ferm Ungaria în UE și NATO.
Partidul Fidesz a prezentat și el alte sondaje care îi indică în continuare șanse de victorie, deși oponenții – care îl critică pe Orbán pentru că subminează statul de drept și menține relații strânse cu Rusia – susțin că aceste sondaje au fost realizate în principal de institute care au legături financiare sau personale cu partidul de la guvernare.
Viktor Orban se confruntă cu cea mai mare provocare la adresa guvernării sale din ultimii 16 ani, deși rezultatul scrutinului – care are loc pe fondul războiului dintre Ucraina și Rusia și al provocărilor economice tot mai mari – rămâne extrem de incert, sondajele de opinie indicând faptul că mulți alegători sunt încă indeciși.

