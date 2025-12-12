Moscova sugerează că s-ar putea să nu fie de acord cu noile propuneri de pace pentru Ucraina: „S-ar putea să nu ne placă multe lucruri”

Yuri Ușakov, consilierul pentru politică externă al Kremlinului, a declarat, vineri, că Moscova nu a văzut propunerile revizuite ale SUA formulate după cele mai recente discuții cu Ucraina, dar că s-ar putea să nu fie de acord cu unele dintre ele, scrie Reuters.

„… Nu am văzut versiunile revizuite ale proiectelor americane. Când le vom vedea, s-ar putea să nu ne placă multe lucruri, asta este impresia mea”, a declarat Ușakov reporterilor.

Afirmația lui Ușakov vine după ce joi, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat că nu mai există „neînțelegeri” cu Washingtonul în privința Ucrainei. Cu toate acestea, el susține că Moscova dorește ca orice plan de pace să includă garanții de securitate colectivă pentru toate părțile implicate.

În această săptămână, miercuri, Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina a convenit asupra punctelor cheie ale unui plan de reconstrucție postbelică în cadrul discuțiilor cu ginerele președintelui american Donald Trump, Jared Kushner, și alți înalți oficiali.

De asemenea, Zelenski a mai afirmat că lucrările la un „document economic” sunt în curs de desfășurare și că Ucraina este „pe deplin aliniată cu partea americană”.

Trump, „sătul de întâlniri fără rezultate”, presează pentru un acord rapid

Președintele SUA, Donald Trump, este „sătul de întâlniri” dedicate încercării de a avansa negocierile de pace dintre SUA, Ucraina și Rusia, după săptămâni de discuții intense care nu au produs progrese vizibile.

Declarațiile au fost făcute de purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, care a subliniat că liderul american dorește acțiuni concrete, nu întâlniri fără finalitate, scrie TVP World.

Leavitt a precizat că Washingtonul ar putea trimite o nouă delegație la negocieri în Europa în cursul weekendului, însă doar dacă există „perspective reale” ca un acord de pace să fie semnat.