Ministrul rus de Externe afirmă că nu mai există neînțelegeri cu SUA în privința Ucrainei

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a afirmat joi că toate „neînțelegerile” cu Statele Unite în privința Ucrainei au dispărut după întâlnirea de la începutul lunii dintre președintele Vladimir Putin și trimisul american Steve Witkoff.

Kremlinul a descris discuția de pe 2 decembrie cu Witkoff și Jared Kushner ca fiind „constructivă”, deși întâlnirea nu a adus rezultate importante pentru oprirea conflictului din Ucraina.

Serghei Lavrov susține că dialogul a confirmat „înțelegerile reciproce” stabilite între Putin și Donald Trump la summitul din Alaska din august.

„Acum, aici, în negocierile noastre cu americanii pe tema Ucrainei, cred personal că neînțelegerile și neînțelegerile au fost rezolvate”, a declarat Lavrov.

Ministrul rus mai spune că Rusia urmărește un set de documente agreate de toate părțile, cu scopul de a susține un acord de pace durabil în Ucraina, cu garanții de securitate pentru toți cei implicați.

„Le-am transmis colegilor noștri americani propuneri suplimentare privind garanțiile de securitate colectivă. Înțelegem că atunci când discutăm despre garanțiile de securitate, nu ne putem limita doar la Ucraina”, a mai declarat Lavrov.

Tot el a mai spus că Rusia respinge ideea unei aderări a Ucrainei la NATO și că Moscova dorește protecție pentru vorbitorii de limbă rusă din Ucraina.