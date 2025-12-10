Kremlinul apreciază declarațiile recente ale lui Donald Trump referitoare la Ucraina

Kremlinul a salutat declarațiile recente ale președintelui american Donald Trump, inclusiv afirmațiile sale despre avantajul Rusiei pe frontul din Ucraina și despre lipsa perspectivei pentru aderarea Ucrainei la NATO.

Potrivit AFP, citat de agenția de presă Pravda, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a spus că aceste comentarii sunt „foarte importante” și se potrivesc în mare parte cu poziția Moscovei.

„În multe privințe, în ceea ce privește aderarea la NATO, în ceea ce privește teritoriile, în ceea ce privește modul în care Ucraina pierde teritorii, este în ton cu înțelegerea noastră”, a afirmat Peskov.