Kremlinul apreciază declarațiile recente ale lui Donald Trump referitoare la Ucraina

Kremlinul a salutat declarațiile recente ale președintelui american Donald Trump, inclusiv afirmațiile sale despre avantajul Rusiei pe frontul din Ucraina și despre lipsa perspectivei pentru aderarea Ucrainei la NATO.
Potrivit AFP, citat de agenția de presă Pravda, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a spus că aceste comentarii sunt „foarte importante” și se potrivesc în mare parte cu poziția Moscovei.
„În multe privințe, în ceea ce privește aderarea la NATO, în ceea ce privește teritoriile, în ceea ce privește modul în care Ucraina pierde teritorii, este în ton cu înțelegerea noastră”, a afirmat Peskov.
Președintele american, Donald Trump, a declarat recent că Rusia se află într-o situație mai favorabilă pentru negocieri legate de încheierea conflictului.
Surse oficiale citate de CNN spun totuși că evaluările actuale ale Statelor Unite și ale statelor europene nu indică schimbări importante pe câmpul de luptă și nici dovezi că Rusia deține un avantaj, în ciuda afirmațiilor anterioare ale lui Trump.
Președintele Statelor Unite a afirmat, de asemenea, și că „a fost o înțelegere” că Ucraina „nu va intra în NATO”.