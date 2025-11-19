Kremlinul a anunțat miercuri că regretă decizia autorităților de la Varșovia de a închide ultimul consulat activ al Rusiei în Polonia, situat la Gdansk. A calificat măsura drept lipsită de bun simț.

Radoslaw Sikorski, ministrul polonez de externe, a spus că va retrage acordul pentru funcționarea consulatului ca reacție la o explozie pe o linie de cale ferată, pentru care Polonia a acuzat serviciile secrete rusești.

Anchetatorii au identificat două persoane responsabile pentru explozia de pe o linie feroviară care leagă Polonia de Ucraina, a declarat marți premierul Donald Tusk. Șeful Guvernului a mai spus că este vorba despre ucraineni care lucrează pentru Moscova.

La această măsură luată de Polonia, Kremlinul a acuzat țara de „rusofobie”.

Întrebat despre închiderea consulatului, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a comentat relațiile problematice cu Polonia, din prezent.

„Relațiile cu Polonia s-au deteriorat complet. Aceasta este probabil o manifestare a acestei deteriorări, dorința autorităților poloneze de a reduce la zero orice posibilitate de relații consulare sau diplomatice”, a spus Peskov.

„Nu putem decât să exprimăm regretul aici. Acest lucru nu are nicio legătură cu bunul simț.”