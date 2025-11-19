Răspunsul dur al Poloniei la adresa Rusiei după sabotajul din weekend care a vizat o cale ferată poloneză

Polonia va închide ultimul consulat rus din țară, acesta fiind răspunsul la sabotajul feroviar din weekend. Ministrul polonez de Externe a declarat miercuri că va ordona închiderea ultimului consulat rus care încă funcționează în țară, după ce anchetatorii au anunțat că doi cetățeni ucraineni care lucrează pentru Moscova sunt suspectați că au aruncat în aer o linie de cale ferată din Polonia.

Radek Sikorski a spus că a avertizat în repetate rânduri Rusia că prezența sa diplomatică și consulară va fi redusă și mai mult dacă nu va înceta acțiunile ostile împotriva Poloniei, a relatat agenția de știri poloneză PAP citată de AP.

„În legătură cu aceasta, deși nu va fi răspunsul nostru complet, am decis să retrag consimțământul pentru funcționarea ultimului consulat rus la Gdansk”, a spus ministrul polonez adăugând că Rusia va fi notificată oficial pe parcursul zilei.

În urma acestei decizii, Rusia va rămâne doar cu ambasada sa din Varșovia.

Ancheta de proporții în Polonia

Anchetatorii au identificat două persoane responsabile pentru explozia de pe o linie feroviară care leagă Polonia de Ucraina, a declarat marți premierul Donald Tusk. Șeful Guvernului a mai spus că este vorba despre ucraineni care colaborează cu serviciile secrete ruse. Suspecții au fugit în Belarus.

Incidentul a determinat convocarea unei ședințe extraordinare a Comitetului Național de Securitate, la care au participat comandanți militari, șefi ai serviciilor de informații și un reprezentant al președintelui. Presa poloneză a scris că incidentul este primul caz de folosire a explozibililor asupra infrastructurii feroviare pe teritoriul Poloniei de la Al Doilea Război Mondial.

Explozia de pe linia Varșovia-Lublin, care leagă capitala Poloniei de granița cu Ucraina, a urmat unei serii de incendii suspecte, sabotaje și atacuri cibernetice în Polonia și în alte țări europene. Toate s-au produs în timpul războiului din Ucraina în țări care susțin cauza ucraineană.

Varșovia a declarat că Polonia a devenit una dintre cele mai importante ținte ale Moscovei datorită rolului său de centru de ajutor pentru Kiev. Rusia a negat în repetate rânduri că ar fi responsabilă pentru actele de sabotaj.