Noul ambasador SUA în Danemarca urmează să se întâlnească cu oficiali groenlandezi pe fondul interesului lui Trump pentru regiune

Kenneth Howery, cofondator PayPal și recent numit ambasador al SUA în Danemarca, se află în această săptămână în Nuuk pentru a participa la reuniunea anuală a Comitetului Mixt, o structura din care fac parte Statele Unite, Danemarca și Groenlanda pentru a facilita cooperarea civilă și militară.

Ambasada Statelor Unite în Danemarca a publicat luni o fotografie cu Howery și ministrul de externe al Groenlandei, Vivian Motzfeldt, cu descriere: „Încântat să fiu în Groenlanda pentru reuniunea anuală a Comitetului Mixt dintre SUA și Groenlanda, împreună cu Danemarca”.

Washingtonul consideră Groenlanda esențială pentru securitatea națională, în special datorită rolului său în sistemul american de avertizare timpurie împotriva rachetelor balistice, ruta cea mai scurtă dintre Europa și America de Nord trecând peste insulă.

La începutul anului, președintele Trump declara că nu exclude ocuparea prin forţă militară a Groenlandei.

„Încrederea și respectul sunt baza oricărui parteneriat, iar nu este un secret că anul trecut a fost dificil”, a subliniat Motzfeldt, referindu-se la evoluția relațiilor în decursul anului curent.