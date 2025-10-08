Primul discurs al unui lider al Groenlandei în fața Parlamentului European: Premierul Groenlandei dorește să consolideze relațiile cu UE, în ciuda amenințărilor lui Trump

Jens-Frederik Nielsen, prim-ministrul Groenlandei, a ținut miercuri primul discurs al unui lider al Groenlandei în fața Parlamentului European, pe care l-a descris ca fiind „un final al unui an dramatic pentru Groenlanda”.

„Lumea se schimbă, și se schimbă rapid”, a spus Nielsen, fără a menționa direct amenințările președintelui american. „Groenlanda are nevoie de Uniunea Europeană, iar Uniunea Europeană are nevoie de Groenlanda”.

Numind UE „un prieten de nădejde … în vremurile dificile prin care trecem în prezent”, Nielsen a vorbit despre vastele rezerve de pământuri rare și minerale critice ale insulei, care, potrivit lui, au potențialul de a „schimba echilibrele globale și de securitate” și sunt pregătite pentru investiții.

„Groenlanda este gata să colaboreze cu UE pentru a accelera ritmul”, a spus el, adăugând că insula caută investiții de la Banca Europeană de Investiții în proiecte „legate de infrastructură și materii prime”.

Nielsen a menționat că un domeniu de dezacord era interdicția comercială a UE privind produsele din focă, care, potrivit lui, a afectat industria vânătorii de foci din Groenlanda. Discursul său a fost întâmpinat cu ovații în picioare din partea plenului, potrivit Politico.

Groenlanda și UE și-au aprofundat relațiile diplomatice

Groenlanda și UE și-au aprofundat relațiile diplomatice de la începutul acestui an, când președintele american a refuzat să excludă trimiterea de trupe sau utilizarea presiunii economice pentru a prelua controlul asupra insulei.

Ministrul de externe al Groenlandei, Vivian Motzfeldt, a declarat pentru POLITICO în luna mai că insula era interesată să exploreze un parteneriat comercial mai solid cu UE în domeniul energiei și al mineralelor critice, resurse pe care Trump a declarat că le râvnește.

Însă Nielsen s-a grăbit să clarifice reporterilor, după discursul său, că Groenlanda nu va încerca să se reintegreze pe deplin în blocul comunitar. Insula a părăsit Comunitățile Europene, precursorul UE, în 1985, în urma unui referendum. Deși cetățenii săi dețin pașapoarte daneze și, prin urmare, pașapoarte UE, Groenlanda rămâne în afara Uniunii.

„Vreau să fiu clar: nu vom adera la o altă țară… În acest moment, nu avem în plan să devenim membri ai UE”, a spus el.

Deși Trump a păstrat în mare parte tăcerea cu privire la Groenlanda în ultimele luni, prim-ministrul danez Mette Frederiksen a avertizat marți că acesta va reveni într-o zi, adăugând că Copenhaga și Nuuk nu își pot permite să „respiră ușurate”.

Într-o conferință de presă înaintea discursului său, Nielsen a declarat reporterilor că Groenlanda este deschisă unei cooperări mai strânse cu SUA, dar a adăugat: „Aceasta trebuie să se bazeze pe respect reciproc, în conformitate cu dreptul internațional” și a solicitat Washingtonului să adopte un „ton respectuos”.