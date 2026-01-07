Spania spune că nu știa nimic despre represaliile față de SUA, pregătite de Franța și aliați, în chestiunea Groenlandei

Ministrul spaniol de externe, José Manuel Albares, a declarat că Spania nu a fost informată despre niciun plan francez referitor la Groenlanda, în contextul în care capitalele europene caută o poziție comună de răspuns la ambițiile președintelui american Donald Trump privind teritoriul din Arctica. Într-un discurs televizat, Albares a afirmat că guvernul spaniol „nu este la curent cu vreun plan al francezilor în Groenlanda” și că o astfel de strategie nu a fost împărtășită altor parteneri europeni, scrie baha.

„Poziția noastră cu privire la Groenlanda este foarte clară, există un principiu al suveranității și al integrității teritoriale”, a spus șeful diplomației spaniole. Acesta a subliniat că Madridul susține ferm respectarea acestor norme internaționale.

Declarațiile vin după ce presa locală a relatat că miniștrii de externe ai unor state europene, inclusiv Franța și Germania, discutau o strategie de răspuns comun în cazul în care Statele Unite ar încerca să pună în aplicare amenințările legate de o eventuală anexare a Groenlandei. Francezii au sugerat în ultimele săptămâni că se consultă cu mai mulți aliați europeni pentru a contracara presiunile americane în regiune, în timp ce Danemarca, ţara de care aparţine insula autonomă, a respins ferm ideea unei cedări sau vânzări.

Tensiunile au crescut în urma declarațiilor potrivit cărora Casa Albă consideră achiziționarea Groenlandei „o prioritate de securitate națională” pentru Statele Unite. În acest context, folosirea armatei a fost menționată ca opțiune analizată de administrația americană. Amenințările privind posibilitatea utilizării forței militare au fost privite cu îngrijorare la Copenhaga și au fost catalogate de liderii danezi drept o provocare majoră la adresa securității colective și a arhitecturii alianței NATO.

Premierul danez, Mette Frederiksen, a avertizat că dacă Statele Unite ar ataca militar un stat membru NATO, întreaga alianță și-ar înceta existența. În sprijinul Danemarcei și al suveranității teritoriale a Groenlandei, mai multe capitale europene, printre care Franța, Germania, Italia, Polonia, Spania și Marea Britanie, au emis o declarație comună prin care afirmă că inviolabilitatea frontierelor este un principiu universal și că Groenlanda aparține poporului său. Declarația precizează că doar Danemarca și Groenlanda pot decide asupra propriului teritoriu.

Mesajul comun a primit sprijin și din partea Canadei și a Olandei, ceea ce consolidează poziția europeană împotriva oricărei tentative de preluare forțată a insulei.

Contextul geopolitic al Groenlandei

Groenlanda este un teritoriu autonom al Danemarcei și are o populație de aproximativ 57.000 de locuitori. Aproximativ 90 la sută dintre aceștia sunt de origine inuită. Insula are o poziție strategică în regiunea Arctică și este bogată în resurse naturale valoroase, precum diamante, petrol, litiu și metale rare. Aceste caracteristici îi acordă o importanță geopolitică semnificativă pentru marile puteri.

Sondajele recente arată că o majoritate covârșitoare a groenlandezilor se opun ideii de a deveni parte a Statelor Unite. Mulți dintre locuitori susțin însă independența față de Danemarca. De altfel, Groenlanda are drept legal de a declara independența, în baza statutului său de autonomie extinsă.

Într-o conferință de presă susținută în această săptămână, premierul Groenlandei, Jens Frederik Nielsen, a îndemnat populația să rămână calmă și unită. Oficialul a declarat că nu există o situație care să sugereze o preluare iminentă a insulei. „Insistăm asupra cooperării bune și asupra dialogului” a afirmat acesta, adăugând că „Statele Unite nu pot pur și simplu să cucerească Groenlanda”.