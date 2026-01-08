ARIPA atacă OUG 91/2025: „Taxa pe prima zi de boală” este un atac la drepturile asiguraților

Potrivit ARIPA, noile prevederi stabilesc ca prima zi din concediul medical să nu mai fie plătită de stat sau angajator, ceea ce înseamnă că salariații vor suporta integral costul acelei zile, deși plătesc contribuții sociale.

Măsura face parte din modificările aprobate recent de Guvern și va fi aplicată în perioada 1 februarie 2026 – 31 decembrie 2027, ca parte dintr‑un nou mecanism de plată a concediilor medicale. În această schemă, angajatorul plătește zilele 2‑6, iar din ziua a 7‑a indemnizația este asigurată din Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS).

Reprezentanții ARIPA susțin că aceasta este o „taxă pe prima zi de boală”, impusă sub justificarea combaterii fraudelor, dar că Nota de Fundamentare a OUG recunoaște scopul principal ca fiind fiscal: diminuarea sumelor decontate din bugetul FNUASS.

Asociația contestă faptul că, în procesul legislativ, consultarea Consiliului Economic și Social a fost omisă, deși legea impune această consultare pentru măsurile cu impact social și asupra sănătății. ARIPA califică această omisiune drept dezinformare și viciu procedural.

Președintele ARIPA, Marian Roșca, a atras atenția asupra consecințelor pentru oamenii obișnuiți, subliniind că statul colectează contribuții pentru un risc 100% asigurat, dar livrează doar protecție parțială. El consideră că măsura este inumană pentru persoanele care se îmbolnăvesc și riscă pierderi financiare semnificative din cauza neplății primei zile și pune accentul pe protejarea asiguraților de bună‑credință.

„Din punct de vedere juridic, suntem în fața unui exces de putere. Statul încasează contribuții pentru un risc asigurat 100%, dar livrează protecție doar parțial. Însă, dincolo de articolele de lege, vorbim despre oameni. Este inuman să obligi un angajat cu o criză acută să piardă bani pentru simplul ‘fapt’ că s-a îmbolnăvit. Prin această măsură, Guvernul transformă bolnavul într-un suspect, tratând suferința ca pe o fraudă. ARIPA nu va permite ca asigurații de bună-credință să fie folosiți drept scut pentru eșecul statului de a-și exercita controlul administrativ”, a declarat Roșca.

Reacțiile din mediul online arată indignare în rândul asiguraților, mulți considerând că măsura lovește direct în veniturile celor care contribuie la sistem și că riscă să îi determine pe oameni să meargă la muncă chiar și atunci când sunt bolnavi.

ARIPA face un apel la solidaritate și invită oficial asociațiile de pacienți, ONG‑urile de profil și sindicatele să se alăture acestui demers juridic, precizând că va monitoriza zilnic stadiul sesizărilor înaintate autorităților.