Deputat USR despre decizia Guvernului ca prima zi de concediu medical să nu mai fie plătită: Halucinantă

Guvernul a decis în ultima ședință din acest an ca prima zi de concediu medical să nu mai fie plătită pentru angajații din România. Măsura vizează concediile medicale care vor fi eliberate în perioada 1 februarie 2026 – 31 decembrie 2027, potrivit Gândul.

„Mi se pare o măsură halucinantă. Toată lumea știe că de 22 de ani mă ocup de pacienți cu boli cronice. Mi se pare absolut aberantă și acea afirmație care nu este bazată pe nici un adevăr verificabil, că jumătate din certificatele de încadrare în handicap din România sunt false. Pe ce se bazează domnul Rogobete, pe ce se bazează unii funcționari ai statului, când fac afirmații fără dovezi?”, a spus miercuri, la RFI, Emanuel Ungureanu.

Deputatul USR atrage atenția că „nu poți să faci o normă, adică să presupui că românii in corpore mint atunci când se îmbolnăvesc”: „Chestiunea asta, să dai o lege, pentru că unii s-ar putea să fure, pentru că unii s-ar putea să mintă, păi, de ce avem atâtea instituții de control, care ar trebui să meargă și să verifice care concedii sunt fictive și care nu sunt?”.