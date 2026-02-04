Amendament depus: O senatoare PNL cere ca pacienţilor cronici să le fie plătită şi prima zi de concediu medical

Senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc a depus un amendament la Ordonanța de urgență nr. 91/2025, prin care solicită ca pacienților cronici să le fie plătită și prima zi de concediu medical. Demersul a fost făcut de Ziua Mondială de Luptă Împotriva Cancerului și, potrivit senatoarei, are în vedere situația persoanelor care suferă de boli cronice și care sunt afectate direct de modificările introduse prin ordonanță.

„Amendamentul meu corectează o nedreptate și protejează nu doar bolnavii de cancer, ci și pe cei bolnavi de diabet, de anumite boli cardiovasculare, respiratorii, neurologice, autoimune, de boli renale cronice, de boli rare. Sunt oameni care nu „aleg” să lipsească de la muncă, ci se luptă, zi de zi, cu boala și cu tratamente recurente”, a declarat senatoarea PNL înainte de depunerea amendamentului.

Nicoleta Pauliuc a argumentat că măsura este una de corectare a unei nedreptăți și a atras atenția că bolile cronice presupun tratamente de lungă durată și că sunt „afecțiuni care țin omul în sistemul medical pe termen lung”.

„Această ordonanță trece o linie roșie pe care eu, ca politician, nu o pot accepta: să pui povara „economiilor” pe umerii celor oamenilor bolnavi”, a mai spus Nicoleta Pauliuc.

În final, senatoarea PNL a făcut un apel către parlamentari, indiferent de apartenența politică, să susțină acest amendament.

„În fața suferinței, politica nu are voie să se împartă în tabere. România are nevoie de reforme și de rigoare, dar nu cu prețul umilirii celor bolnavi”, a conchis aceasta.

Avocatul Poporului a atacat la CCR prevederea privind neplata primei zile a concediului medical

Marți, Avocatul Poporului a anunțat că atacă la Curtea Constituțională prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de sănătate.

Reprezentanții instituției arată că statul are obligația de a asigura plata indemnizației întrucât plata contribuției este obligatorie.

„Prin neplata indemnizației de incapacitate temporară de boală corespunzătoare primei zile de concediu medical, exercițiul dreptului constituțional de asigurări sociale de sănătate este atins în însăși substanța sa”, mai arată reprezentanții Avocatului Poporului.

În plus, duminică, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat, la Antena 3 CNN, că instituția pe care o conduce are intenția de face schimbări în ceea ce privește acordarea concediilor medicale pentru pacienții cronici sau oncologici.

„Am avut săptămâna trecută o întâlnire aplicată și bună din acest punct de vedere cu asociațiile de pacienți reprezentative și vor fi o serie de modificări care să reducă inechitățile pe cât se poate de mult. Am convenit împreună cu echipa din Ministerul Sănătății, dar și cu sugestiile venite de la asociațiile de pacienți să regândim și să reclasificăm codurile de boală. Pentru un pacient oncologic care are nevoie de radioterapie, este evident că tot la o perioadă de câteva zile sau la câteva săptămâni are nevoie de acel concediu medical pentru radioterapie. Acolo nu există niciun dubiu”, a declarat Rogobete.