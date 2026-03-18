„Curat vot, coane Fănică, dar să se mai numere o dată!”. Scene demne de Caragiale la Parlament la votul din comisii

Dezbaterile pe bugetul de stat pe 2026 au degenerat miercuri în comisiile reunite de buget-finanțe, unde un amendament PSD privind ajutoarele sociale pentru pensionari și familii vulnerabile a provocat atât un conflict procedural, cât și o nouă rundă de tensiuni în coaliție. Proiectul bugetului intră miercuri, de la ora 16:00, în plenul reunit al Parlamentului, iar votul final este programat pentru joi.

Scandalul numărătorii

Scandalul a izbucnit după votul asupra amendamentului social-democrat. Potrivit datelor prezentate în comisie, 51 de parlamentari erau prezenți: 23 au votat „pentru”, 19 „împotrivă”, unul s-a abținut, iar opt parlamentari AUR, deși prezenți, nu au votat.

La finalul votului, disputa nu s-a mai purtat pe oportunitatea măsurii, ci pe aritmetica parlamentară: se iau în calcul doar voturile exprimate sau și parlamentarii prezenți care nu au votat? Cu alte cuvinte, „curat vot”, dar nu era clar nici pentru unii, nici pentru alții dacă amendamentul a trecut sau nu.

Ședința a fost suspendată pentru clarificări.

În paralel, ședința a fost marcată și de un schimb dur de replici între ministrul Muncii, Florin Manole, și deputatul PNL Robert Sighiartău, pe fondul disputei mai largi despre pachetul social al PSD. Miza este una importantă: unul dintre amendamente prevede alocarea a 1,1 miliarde de lei pentru sprijinirea familiilor cu venituri reduse, a familiilor care au în întreținere copii cu handicap și pentru acordarea unui ajutor financiar către aproximativ 2,8 milioane de pensionari. Ministrul Muncii a susținut anterior că pachetul îi vizează și pe cei peste 300.000 de copii din familii monoparentale, cu venituri foarte mici sau cu dizabilități.

Guvernul și PNL contestă însă sustenabilitatea financiară a măsurii. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a spus că Ministerul Muncii a primit deja aproximativ 2,5 miliarde de lei peste limita inițială și că 1,7 miliarde de lei pentru aceste plăți ar fi fost deja acoperite, în timp ce suma suplimentară cerută de PSD ar împinge cheltuiala în deficit. De partea cealaltă, Florin Manole a susținut că sursa de finanțare este clar indicată în buget, la capitolul acțiuni generale al Ministerului Finanțelor.

Săptămână tensionată.

Tensiunea din comisie vine după două zile de confruntări politice pe tema bugetului. PSD a depus trei amendamente care cresc cheltuielile cu circa 3,4 miliarde de lei, în ciuda cererii premierului Ilie Bolojan de a nu adăuga noi presiuni pe bugetul pe 2026. În același timp, liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a anunțat că formațiunea nu va participa nici în comisii, nici în plen la votul pentru ajutorul unic destinat pensionarilor cu venituri mici, deși în alte momente AUR a susținut amendamente PSD în dezbaterile pe buget.

Atmosfera s-a inflamat și mai mult după incidentele de marți din comisii, când PNL a cerut sancționarea deputatului PSD Adrian Câciu, acuzând un comportament agresiv față de Gabriela Horga, președinta Comisiei de buget din Senat. În acest context, votul din plenul reunit riscă să devină nu doar o confruntare pe cifrele bugetului, ci și un nou test pentru fragila majoritate parlamentară care susține Guvernul Bolojan.