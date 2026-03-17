Amendament PSD trecut cu ajutorul AUR. Ajutoare unice pentru pensionarii militari cu venituri sub 3.000 de lei, aprobate în comisii

Un amendament depus de PSD și adoptat în comisiile de specialitate din Parlament prevede acordarea unor ajutoare one-off pentru pensionarii militari care au pensii mai mici de 3.000 de lei. Potrivit formei aprobate, sprijinul financiar ar urma să fie acordat în două tranșe.
Amendament PSD trecut cu ajutorul AUR. Ajutoare unice pentru pensionarii militari cu venituri sub 3.000 de lei, aprobate în comisii
Gabriel Negreanu
17 mart. 2026, 12:58, Politic

Conform amendamentului, pensionarii militari cu venituri cuprinse între 2.001 și 3.000 de lei ar urma să primească 600 de lei. Pentru cei cu pensii între 1.501 și 2.000 de lei, ajutorul prevăzut este de 800 de lei, iar pensionarii cu venituri sub 1.500 de lei ar urma să beneficieze de 1.000 de lei.

Amendamentul a fost susținut de parlamentarii PSD, AUR și de reprezentanți ai grupului PACE. Împotriva propunerii au votat aleșii PNL, USR și UDMR.

Dezbaterile din comisii au fost marcate de schimburi dure de replici între reprezentanții puterii și cei ai opoziției, dar și între PSD și PNL. Deputatul PSD Adrian Câciu a fost acuzat de populism de deputatul PNL Robert Sighiartău, care i-a reproșat că măsura ar putea afecta stabilitatea sistemului financiar.

În replică, Adrian Câciu a respins criticile și a susținut că problemele actuale nu pot fi puse în sarcina PSD, trimițând indirect și la fostul ministru al Finanțelor, Marcel Boloș.

Și reprezentanții USR au criticat amendamentul, susținând că măsura „îi umilește pe pensionarii militari”, deoarece ar reprezenta, în esență, un ajutor social, nu o soluție reală pentru corectarea pensiilor. De altfel, ministrul Apărării, Radu Miruță, declara recent că pensionarii militari au nevoie de pensii corecte, nu de ajutoare sociale.

Subiectul rămâne unul sensibil în Parlament, pe fondul disputelor privind echitatea sistemului de pensii militare și soluțiile bugetare prin care statul poate interveni pentru sprijinirea celor cu venituri mici.

 

