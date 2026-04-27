Bolojan, față în față cu moțiunea: primele declarații după anunțul PSD – AUR / „Ne batem joc de oameni” / „Grindeanu a mințit și despre proiectele politice cu AUR”

UPDATE: Bolojan: Grindeanu a mințit nu doar despre problemele guvernării, ci și despre proiectele politice

Premierul Ilie Bolojan a lansat un atac direct către președintele PSD , Sorin Grindeanu, spunând că acesta „a mințit” nu doar despre problemele guvernării, ci și despre proiectele politice cu AUR. Bolojan spune că va urma o coaliție „pe față sau pe dos” PSD-AUR.

Întrebat, la Digi 24, ce va face în contextul moțiunii de cenzură, Ilie Bolojan, față în față cu moțiunea, a spus că asigură gestiunea Guvernului cât timp are sprijin parlamentar.

Când acesta nu va mai exista, vor urma consultări.

„Oamenii raționali trebuie să se gândescă ce punem în loc”.

Premierul Ilie Bolojan a avertizat că cei care dărâmă un guvern trebuie să aibă pregătit și un răspuns pentru ce urmează.

„Ce punem în loc?”

Întrebat ce va face în contextul moțiunii anunțate de PSD și AUR, Bolojan a răspuns că nu a depus armele. A adăugat că orice acțiune de dărâmare a unui guvern trebuie însoțită de un plan concret: cine este viitorul premier, pe ce partide se bazează și ce propuneri are.

„N-am constatat până acum că se discută astfel de lucruri”, a spus premierul.

PSD, acuzat că pregătește o nouă coaliție

Referitor la alianța PSD-AUR, Bolojan a declarat că PSD „a dinamitat guvernarea”, încălcând înțelegerile asumate. Căutând un aliat pentru moțiune, social-democrații pregătesc de facto o nouă coaliție. „Asistăm la o nouă alianță care se formează”, a afirmat premierul.

Întrebat dacă lucrează la un guvern minoritar, Bolojan nu a exclus discuții cu parlamentarii interesați. A precizat însă că nu a cumpărat niciodată susținere. Orice discuție a purtat-o despre proiecte și despre binele comunității.

„Dacă aș fi văzut o soluție care rezolvă lucrurile mai bine, n-ar fi o problemă să mă retrag mâine. Dar nu există astfel de soluții”, a conchis premierul.

Premierul Ilie Bolojan a avertizat că orice guvern care va promite creșteri salariale mari în sectorul public fără acoperire reală se bate joc de români. A subliniat totodată că instabilitatea politică pune în pericol autostrăzi, spitale și miliarde de euro din fonduri europene.

„Ne batem joc de oameni”

Referitor la legea salarizării, Bolojan a explicat că fondul de salarii din sectorul public se ridică la 166 de miliarde de lei. Creșterile posibile sunt de câteva miliarde, atât cât permite angajamentul ca ponderea salariilor în PIB să nu depășească aproximativ 8%.

Cine promite mai mult are două opțiuni: creșteri minime pentru toți sau reducerea personalului excedentar. „Dacă vrei să crești cu mai mult, trebuie să reduci baza”, a spus premierul, adăugând că acest lucru a fost făcut doar parțial.

Autostrăzi și spitale, în pericol

Bolojan a avertizat că șantierele din toată România – autostrăzi, spitale, școli – depind de un guvern care lucrează zilnic pentru plăți și rezolvarea problemelor. Autostrada Moldovei a fost dată ca exemplu.

„Dacă nu ai un guvern care lucrează de dimineața până seara pentru aceste proiecte, este posibil să fie compromis în perioada următoare”, a spus premierul.

Bolojan a atras atenția că așteptările create de o schimbare de guvern nu pot fi onorate rapid. Resursele sunt limitate, angajamentele față de partenerii europeni sunt ferme, iar pierderile nu vor fi asumate de nimeni.

„Va fi o dezamăgire foarte mare din partea cetățenilor”, a avertizat el.