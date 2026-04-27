Prima pagină » Politic » Care sunt subiectele delicate pe care Bolojan le-a pus pe masă și care au declanșat ruptura cu PSD

Care sunt subiectele delicate pe care Bolojan le-a pus pe masă și care au declanșat ruptura cu PSD

Premierul Bolojan spune că reformele în energie și companiile publice au generat deranj. Leagă lista „băieților deștepți" de schimbarea de strategie a PSD din weekend.
Bolojan: Nu întâlnirile civilizate sunt problema, ci se se întâmplă după întâlniri
Nu demisie, nu capitulare. Bolojan: „Am dus întotdeauna lucrurile la capăt”
Ilie Bolojan compară situația politică din România cu Grecia după criza financiară
Bolojan: Grindeanu a mințit nu doar despre problemele guvernării, ci și despre proiectele politice
Bolojan, față în față cu moțiunea: primele declarații după anunțul PSD – AUR / „Ne batem joc de oameni” / „Grindeanu a mințit și despre proiectele politice cu AUR”
Andreea Tobias
27 apr. 2026, 21:34, Politic

Premierul Ilie Bolojan a declarat, la Digi 24, că reformele derulate în ultimele luni, în energie, companii publice și administrație, au generat un deranj major. A legat lista „băieților deștepți”, publicată vineri, de schimbarea de strategie a PSD din weekend.

„Unde erau probleme, era cineva susținut de PSD”

Bolojan a spus că, în fiecare minister și companie publică verificată, a găsit aceeași constantă: acolo unde existau nereguli, era implicat cineva susținut de PSD. A precizat că nu exclude implicarea altor partide, dar constanta a fost mereu aceeași.

„Am aprins lumina și am încercat să facem reguli. Asta a deranjat”, a spus premierul.

Găurile negre ale banului public

Bolojan a avertizat că, fără ordine în instituții și companii publice, banii colectați se duc în „găuri negre”. A subliniat că problema nu ține de culoarea politică, ci de onestitatea guvernării.

„Indiferent cât vei colecta, indiferent cât vei economisi, o bună parte din banii acestei țări se vor duce în aceste găuri negre”, a afirmat premierul.

Energia și decarbonizarea, subiecte sensibile

Printre subiectele delicate enumerate de Bolojan se numără și închiderea unor centrale pe cărbune. România are angajamente asumate, dar nu a construit capacități alternative. Premierul a precizat că un studiu va stabili ce grupuri pot fi închise fără a afecta echilibrul energetic.

Pe rețelele electrice, ANRE a publicat două regulamente care introduc garanții de 30 de euro per kilowatt pentru racordare. Măsura vizează eliminarea speculei cu autorizații și deparazitarea rețelelor.

