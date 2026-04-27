Care sunt subiectele delicate pe care Bolojan le-a pus pe masă și care au declanșat ruptura cu PSD

Premierul Ilie Bolojan a declarat, la Digi 24, că reformele derulate în ultimele luni, în energie, companii publice și administrație, au generat un deranj major. A legat lista „băieților deștepți”, publicată vineri, de schimbarea de strategie a PSD din weekend.

„Unde erau probleme, era cineva susținut de PSD”

Bolojan a spus că, în fiecare minister și companie publică verificată, a găsit aceeași constantă: acolo unde existau nereguli, era implicat cineva susținut de PSD. A precizat că nu exclude implicarea altor partide, dar constanta a fost mereu aceeași.

„Am aprins lumina și am încercat să facem reguli. Asta a deranjat”, a spus premierul.

Găurile negre ale banului public

Bolojan a avertizat că, fără ordine în instituții și companii publice, banii colectați se duc în „găuri negre”. A subliniat că problema nu ține de culoarea politică, ci de onestitatea guvernării.

„Indiferent cât vei colecta, indiferent cât vei economisi, o bună parte din banii acestei țări se vor duce în aceste găuri negre”, a afirmat premierul.

Energia și decarbonizarea, subiecte sensibile

Printre subiectele delicate enumerate de Bolojan se numără și închiderea unor centrale pe cărbune. România are angajamente asumate, dar nu a construit capacități alternative. Premierul a precizat că un studiu va stabili ce grupuri pot fi închise fără a afecta echilibrul energetic.

Pe rețelele electrice, ANRE a publicat două regulamente care introduc garanții de 30 de euro per kilowatt pentru racordare. Măsura vizează eliminarea speculei cu autorizații și deparazitarea rețelelor.