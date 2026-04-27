Nu demisie, nu capitulare. Bolojan: „Am dus întotdeauna lucrurile la capăt”

Premierul Ilie Bolojan a exclus categoric varianta demisiei înainte de votul moțiunii de cenzură inițiate de PSD și AUR.

„Am dus întotdeauna lucrurile la capăt”, a declarat el luni, la Digi 24.

„Nu demisionez”

Întrebat dacă ia în calcul demisia înainte de moțiune, Bolojan a răspuns scurt: „nu”. A adăugat că PSD și AUR trebuie să își asume această mișcare. Le-a transmis același mesaj în repetate rânduri, atât în ședințe, cât și în discuții private.

„Trebuie să facem ceea ce este corect pentru România, chiar dacă lucrurile nu sună bine”, a spus premierul.

Salariile, o promisiune imposibilă pe termen scurt

Referitor la revendicările sindicatelor din învățământ, Bolojan a recunoscut că salariile pot crește. A precizat însă că nu se poate întâmpla de pe o zi pe alta. Resursele sunt limitate, iar promisiunile ireale fac un deserviciu românilor.

„Nu poți pe termen scurt să schimbi lucrurile de pe o zi pe alta”, a subliniat premierul.