Nu demisie, nu capitulare. Bolojan: „Am dus întotdeauna lucrurile la capăt”

Premierul Ilie Bolojan exclude demisia înainte de moțiunea PSD-AUR. „PSD și AUR trebuie să-și asume", a declarat el la Digi 24.
Bolojan: Nu întâlnirile civilizate sunt problema, ci se se întâmplă după întâlniri
Ilie Bolojan compară situația politică din România cu Grecia după criza financiară
Care sunt subiectele delicate pe care Bolojan le-a pus pe masă și care au declanșat ruptura cu PSD
Bolojan: Grindeanu a mințit nu doar despre problemele guvernării, ci și despre proiectele politice
Bolojan, față în față cu moțiunea: primele declarații după anunțul PSD – AUR / „Ne batem joc de oameni” / „Grindeanu a mințit și despre proiectele politice cu AUR”
Andreea Tobias
27 apr. 2026, 21:42, Politic

Premierul Ilie Bolojan a exclus categoric varianta demisiei înainte de votul moțiunii de cenzură inițiate de PSD și AUR.

„Am dus întotdeauna lucrurile la capăt”, a declarat el luni, la Digi 24.

„Nu demisionez”

Întrebat dacă ia în calcul demisia înainte de moțiune, Bolojan a răspuns scurt: „nu”. A adăugat că PSD și AUR trebuie să își asume această mișcare. Le-a transmis același mesaj în repetate rânduri, atât în ședințe, cât și în discuții private.

„Trebuie să facem ceea ce este corect pentru România, chiar dacă lucrurile nu sună bine”, a spus premierul.

Salariile, o promisiune imposibilă pe termen scurt

Referitor la revendicările sindicatelor din învățământ, Bolojan a recunoscut că salariile pot crește. A precizat însă că nu se poate întâmpla de pe o zi pe alta. Resursele sunt limitate, iar promisiunile ireale fac un deserviciu românilor.

„Nu poți pe termen scurt să schimbi lucrurile de pe o zi pe alta”, a subliniat premierul.

