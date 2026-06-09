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Război total pe Justiție: judecătorii sesizează Europa împotriva Guvernului Bolojan

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a decis în unanimitate să sesizeze toate organismele europene împotriva Guvernului Ilie Bolojan.
Război total pe Justiție: judecătorii sesizează Europa împotriva Guvernului Bolojan
Sorina Matei
09 iun. 2026, 17:11, Justiţie
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Judecătorii din CSM au decis în unanimitate să sesizeze toate organismele europene împotriva Guvernului Ilie Bolojan.

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a constatat existența unui atac fără precedent la adresa independenței justiției și a hotărât apărarea independenței judecătorilor. Deciziile au fost luate în unanimitate, dintre care 1 vot a fost favorabil dar cu observații.

Tot în unanimitate, judecătorii au decis informarea tuturor instituțiilor europene cu privire la acțiunile Guvernului Ilie Bolojan. Instituțiile sesizate sunt:

  • Comisia Europeană
  • Parlamentul European
  • Reţeaua Curţilor Supreme, a Inspecţiilor Judiciare, a Consiliilor Judiciare
  • Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei
  • Consiliul Consultativ al Judecătorilor Europeni
  • Asociaţiile internaţionale ale judecătorilor (MEDEL, EAJ) – OCDE
  • Curtea de Justiție a Uniunii Europene

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii transmite decizia și către Preşedintele României, Guvernul României, Ministerul Afacerilor Externe (coordonator al procesului de aderare la OCDE).

Raportul CSM transmis instituțiilor interne și internaționale are peste 70 de pagini și cuprinde toate informațiile considerate inexacte sau manipulatorii de către magistrați dar transmise public de către Guvernul Ilie Bolojan.

Astăzi, și șefa ÎCCJ, Lia Savonea l-a acuzat pe premierul interimar Bolojan că a manipulat profesionist opinia publică împotriva Justiției, pe două mari teme: pensiile magistraților și prescripția. Totul, în vederea capturării Justiției, consideră președintele Curții Supreme.

„Apropo de capturarea justiției, să discutăm când a fost în mod real capturată justiția în România, pentru că putem vorbi onest și despre această temă: dacă a fost și când a fost ea, nu acum, când a încercat să se elibereze din anumite constrângeri. Și poate tocmai asta deranjează: această independență pe care judecătorii și-au luat-o, să se ghideze după valorile europene, după valorile reale ale statului de drept, se pare că nu a fost tocmai pe placul puterii politice – a Guvernului, a Parlamentului – în România. (…) Scopul acestei manipulări de un an de zile, acestor presiuni a fost slăbirea puterii judecătorești, slăbirea independenței reale a judecătorilor”, a spus președintele ÎCCJ la CSM.

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