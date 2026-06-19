Președintele CSM spune că există de un an „un atac constant asupra independenței Justiției” / Liviu Odagiu: Nicușor Dan „nu a fost prezent până la acest moment la niciuna dintre ședințele CSM”

Odagiu: „Președintele României nu a fost prezent până la acest moment la niciuna dintre ședințele plenului CSM”

Liviu Odagiu a spus că președintele României, Nicușor Dan, nu a participat până acum la nicio ședință a plenului Consiliului Superior al Magistraturii, deși poate prezida ședințele atunci când este prezent.

„Este adevărat că președintele României nu a fost prezent până la acest moment la niciuna dintre ședințele plenului Consiliului Superior al Magistraturii, pe care, așa cum bine spuneați, dânsul le și prezidează în momentul în care este prezent”, a spus Odagiu.

El a precizat că, de când a preluat conducerea CSM, în ianuarie, i-a transmis președintelui invitații la fiecare ședință.

„La fiecare ședință, cel puțin de la momentul ianuarie, de când am preluat conducerea vremelnică pentru un an de zile a Consiliului Superior al Magistraturii, la fie care ședință președintelui României i-am trimis o invitație”, a declarat președintele CSM.

Odagiu a spus că, în unele cazuri, președintele a transmis că programul nu îi permite să participe, iar în alte cazuri nu a răspuns.

„Sunt convins că atunci când președintele României va considera, va fi și prezent”, a mai spus Liviu Odagiu.

Liviu Odagiu: Ordonanța privind concursurile din Justiție a fost „un măr otrăvit”

Președintele CSM, Liviu Odagiu, a declarat că ordonanța din aprilie 2026, care a permis organizarea concursurilor în Justiție, nu a fost „o favoare”, ci a venit cu o condiție suplimentară: aprobarea unui memorandum justificativ de către Ministerul Finanțelor, premier și Ministerul Justiției.

„În aprilie 2026 a fost adoptată o ordonanță de urgență care a instituit pentru sistemul de Justiție o excepție. Dar și aici trebuie precizat faptul că nu ni s-a făcut o favoare. O asemenea excepție, care permitea organizarea concursurilor, a existat întotdeauna pentru sistemul sanitar, pentru sistemul de învățământ”, a spus Odagiu.

El a afirmat că această aparentă „favoare” a fost, de fapt, „un măr otrăvit”, pentru că ordonanța a introdus obligația ca CSM să elaboreze un memorandum justificativ, care trebuia aprobat ulterior de ministrul Finanțelor, prim-ministru și ministrul Justiției.

„Consiliul Superior al Magistraturii, a doua zi după publicarea ordonanței în Monitorul Oficial, a întocmit acel memorandum și l-a trimis către ceilalți. Nu există, că și aici este o mare dezinformare, niciun fel de cheltuială suplimentară”, a declarat președintele CSM.

„Noi avem în sistem, să spunem, 5.000 de posturi de judecători. Toate acele posturi, indiferent că sunt ocupate sau nu sunt ocupate, ele sunt finanțate prin bugetul adoptat la începutul anului. Deci acel post este finanțat, își așteaptă doar ocupantul”, a spus el.

El a susținut că nesemnarea memorandumului poate fi explicată doar prin „rea-voință” și prin dorința de a susține „o campanie de demonizare a puterii judecătorești”.

„Din 5 mai memorandumul este la Ministerul Finanțelor și din 5 mai, deși am solicitat, am revenit, nu am primit niciun răspuns de ce nu se semnează acel memorandum”, a declarat Liviu Odagiu.

Liviu Odagiu: „În toată această perioadă interesul a fost decredibilizarea Justiției”

Președintele CSM, Liviu Odagiu, a declarat că proiectul privind salarizarea magistraților ar fi parte a unei campanii începute în urmă cu un an, care ar urmări „acapararea Justiției” și controlul politic asupra acesteia.

„Nu este vorba că suntem de acord sau nu cu proiectul. Este vorba că partea de salarizare este finalul unei campanii începute acum un an”, a spus Odagiu, întrebat dacă este de acord cu proiectul lui Ilie Bolojan.

El a afirmat că, în această perioadă, interesul ar fi fost decredibilizarea Justiției și modificarea regulilor de funcționare a puterii judecătorești.

„În toată această perioadă interesul a fost decredibilizarea Justiției, modificarea regulilor de funcționare a puterii judecătorești, astfel încât la final să se ajungă la o acaparare a Justiției și la un control politic asupra acesteia”, a declarat președintele CSM.

Odagiu a criticat și modul în care este așezată pe grila de salarizare cea mai înaltă funcție din sistemul judiciar, cea de președinte al Înaltei Curți de Casație și Justiție.

„În momentul în care așezi președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție pe această grilă la nivelul unui primar de primărie, dar sub grila de salarizare pentru primarul general al municipiului București, cel mai mare municipiu din această țară, asta mie îmi arată care este mentalitatea ta”, a spus Odagiu.

Președintele CSM: Raportul trimis la Bruxelles este „o avertizare timpurie” privind statul de drept

Președintele CSM, Liviu Odagiu, a declarat că transmiterea Hotărârii Secției pentru judecători către instituțiile europene reprezintă „o avertizare timpurie” privind pericolele la adresa statului de drept din România.

„Faptul că am trimis această hotărâre a Secției pentru judecători către toate aceste instituții, către Comisia Europeană, către comisarul european, nu reprezintă altceva decât o avertizare timpurie cu privire la pericolele la care este expus statul de drept în România”, a spus Odagiu.

El a precizat că CSM stă la dispoziția instituțiilor europene pentru orice lămuriri suplimentare și că demersul urmărește să aducă în atenție „o campanie derulată pe parcursul unui an de zile”.

„Rămâne Comisia Europeană să analizeze dacă o astfel de campanie este sau nu compatibilă cu regulile statului de drept, este sau nu compatibilă cu ceea ce înseamnă, într-un stat de drept, independența puterii judecătorești”, a declarat președintele CSM.

Odagiu a mai spus că instituția va continua să intervină ori de câte ori independența Justiției va fi pusă în discuție.

„Această hotărâre nu este un capăt de drum. Nu ne vom opri aici, ci ori de câte ori independența Justiției va fi afectată, independența fiecărui judecător al acestei țări, Consiliul Superior al Magistraturii va interveni”, a spus el.

Ce spune Liviu Odagiu despre documentarul Recorder

Președintele CSM, Liviu Odagiu, a spus că a urmărit documentarul Recorder și că acesta a fost „extrem de bine realizat” din punct de vedere tehnic.

„Am văzut un documentar extrem de bine realizat din punct de vedere tehnic, cu respect pentru cei care l-au realizat, cu o muzică, greu de spus, antrenantă, dar care în mod evident era una sugestivă, cu niște imagini sugestive, cu pretinși colegi, cu figurile blurate și care păreau a fi temători că li s-ar putea întâmpla ceva dacă își asumă o identitate reală”, a spus Odagiu.

El a afirmat că, indiferent de ce a înțeles din documentar, importantă a fost reacția instituțională.

„Indiferent ce am înțeles eu din acel documentar, important este ce am făcut. Iar Secția pentru judecători, după o primă reacție, să spunem, emoțională, firească, la acel moment, a sesizat Inspecția Judiciară pentru a efectua verificări, așa cum era firesc să se întâmple”, a declarat președintele CSM.

Liviu Odagiu: „Factorul politic urmărește să subordoneze puterea judecătorească”

Președintele CSM, Liviu Odagiu, a susținut că există „elemente concrete” prin care factorul politic ar urmări subordonarea puterii judecătorești.

„În momentul în care vrei să introduci un vot universal pentru alegerea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii și voturile acestea covârșitoare la judecătorie să fie singurele relevante, iar votul colegilor noștri de la Înalta Curte de Casație și Justiție, într-un număr foarte mic, să nu conteze, în momentul în care vrei ca la promovarea judecătorilor la Înalta Curte de Casație și Justiție să nu mai aibă un atribut exclusiv secția pentru judecători, ci să partajeze această competență și cu secția pentru procurori, atunci vedem câteva elemente concrete și nu doar declarative, prin care factorul politic urmărește, efectiv, să subordoneze puterea judecătorească”, a spus Odagiu.

Liviu Odagiu: Judecătorii CCR au arătat că Parlamentul „nu a făcut nimic timp de patru ani”

Președintele CSM, Liviu Odagiu, a declarat la OFF The Record că instanțele au ajuns „să deconteze” problema prescripției și să fie acuzate că „scapă infractori”, deși au aplicat legea.

„Ar fi încurajator să organizați emisiuni cu acești miniștri care, timp de ani de zile, au ignorat o decizie a Curții Constituționale, fapt ce a determinat apariția unei a doua decizii în anul 2022”, a spus Odagiu.

El a afirmat că, în acea decizie, judecătorii Curții Constituționale au arătat că Parlamentul „nu a făcut nimic timp de patru ani” și „nu și-a îndeplinit atribuțiile conferite de Constituție”.

Președintele CSM a spus că Hotărârea 1348 explică „foarte bine” cum s-a ajuns la problema prescripției.

„Această hotărâre, 1348, lămurește foarte bine lucrurile, cel puțin în acest domeniu al prescripției. Cum a început, cum a continuat și cum au ajuns instanțele singure să deconteze această falsă problemă a prescripției și cum au ajuns instanțele să fie acuzate că scapă infractori doar pentru că aplicau o dispoziție legală”, a declarat Liviu Odagiu.

Liviu Odagiu: „Luptăm pentru independența Justiției zi de zi”

Președintele CSM, Liviu Odagiu, a declarat la OFF The Record că magistrații luptă „zi de zi și oră de oră” pentru independența Justiției și a respins acuzațiile potrivit cărora Justiția ar fi făcut „liste negre”.

„Consiliul Superior al Magistraturii a afirmat încă de la început și afirm și acum. Nu a întorcut niciun fel de liste negre. Consiliul Superior al Magistraturii a expus fapte și persoane, fapte săvârșite de persoane pe parcursul unui an de zile”, a declarat Odagiu.

„Luptăm pentru independența Justiției zi de zi și oră de oră și pas de pas, cu toate mijloacele pe care legea și Constituția ni le pun la dispoziție”, a spus Odagiu.

El a afirmat că, după apariția Hotărârii 1348, în spațiul public s-a spus că Justiția ar fi făcut „liste negre”.

„Nu, Justiția nu a făcut niciun fel de listă neagră. Justiția, Consiliul Superior al Magistraturii, Secția pentru judecători, cu unanimitatea membrilor prezenți, a constatat că există, de un an de zile, un atac constant asupra independenței Justiției”, a declarat președintele CSM.

Președintele CSM: „Jumătate dintre judecătorii din România aveau dosare deschise de DNA”

„Jumătate din judecătorii din această țară, la acel moment, aveau dosare deschise de Direcția Națională Anticorupție, dosare deschise, marea lor majoritate, ca urmare a sesizării din oficiu a procurorilor DNA”, a spus Odagiu.

El a afirmat că multe dintre aceste dosare erau deschise după ce judecătorii respingeau, în sala de judecată, solicitări formulate de procurorii DNA.

Liviu Odagiu: Nu am înțeles dacă protestul apără Justiția sau o înfrânează

Președintele CSM, Liviu Odagiu, a declarat la OFF The Record că nu a înțeles clar mesajul protestului din Piața Victoriei, anunțat de organizații civice.

„Eu personal nu am înțeles dacă se protestează împotriva a ceva sau pentru a se susține ceva (…) Dacă protestăm pentru a apăra Justiția, independența Justiției sau, dimpotrivă, pentru a înfrâna independența Justiției și dreptul suveran al instanțelor de a pronunța sentințe și decizii exclusiv în raport cu legea și nu cu dorința unor politicieni sau cu popularitatea unor asemenea sentințe sau decizii, asta nu am înțeles”, a spus Odagiu.

Știrea inițială: Judecătorii din România au transmis la Bruxelles raportul prin care acuză clasa politică de afectare a independenței magistraților.

Ce CSM? Pe cine acuză cei peste 3500 de judecători din România? Ce probleme sunt în sistemul judiciar? De ce s-au supărat procurorii dar și susținătorii lui Ilie Bolojan? Cine este de vină pentru prescripție? Ce așteptări are Justiția de viitorul Guvern al României? Cum au ajuns judecătorii sufocați de dosare, ce măsuri se iau? Cât afectează noua lege a salarizării unice sistemul de Justiție? Cum pot fi oprite plecările din sistem? Cât de ridicată este pregătirea magistraților? Trebuie reformat CSM? Cum poate fi revigorată lupta anticorupție? Despre toate acestea și multe altele discutăm cu judecătorul Liviu Odagiu, președintele Consiliului Superior al Magistraturii.