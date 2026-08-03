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Hărțuire, sinucidere și tentativă de suicid la cabinetul premierului Franței. Parisul deschide anchetă

O anchetă judiciară a fost deschisă cu privire la presupusa hărțuire la locul de muncă în cadrul cabinetului prim-ministrului. În plus, doi membri ai personalului s-au sinucis.
Hărțuire, sinucidere și tentativă de suicid la cabinetul premierului Franței. Parisul deschide anchetă
Sorina Matei
03 aug. 2026, 15:58, Știri externe
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O serie de sinucideri și tentative de sinucidere în serviciile din Matignon (cabinetul premierului Franței) au declanșat deschiderea unor anchete interne și judiciare, dezvăluie luni France Inter. Cabinetul premierului francez este zdruncinat de tragedii.

2 persoane s-au sinucis în 2026, 2 tentative de suicid în 2025

Doi membri ai personalului s-au sinucis în martie 2026, iar două tentative de suicid au fost înregistrate din octombrie 2025.

În acest mediu toxic, în iunie au fost depuse sesizări în temeiul articolului 40 din Codul de procedură penală de către un reprezentant al personalului, iar trei anchete interne au fost deschise la Matignon (cabinetul Prim-ministrului).

Unul dintre funcționarii publici care  vrut să se sinucidă  în aprilie anul trecut a depus o plângere pentru hărțuire psihologică care a vizat mai mulți superiori ierarhici din departamentul de corespondență al prim-ministrului ”, a confirmat parchetul din Paris pentru Le Figaro.

Printre cei implicați se numără șeful departamentului de corespondență al prim-ministrului, șeful interimar, un adjunct și un alt înalt funcționar.

Ancheta a fost încredințată Brigăzii pentru Represiunea Infracțiunilor împotriva Persoanelor.

Climat de tensiune generat de instabilitatea politică

Funcționara care lucra în departamentul de corespondență al Prim-ministrului din 2022, descrie o marginalizare treptată, inclusiv eliminarea atribuțiilor, excluderea de la întâlniri și izolare profesională, în ciuda activării sistemelor interne de alertă.

Conform mai multor relatări, aceste situații fac parte dintr-un climat mai amplu de tensiune, alimentat de instabilitatea politică –  patru prim-miniștri în doi ani  – reorganizări succesive, reduceri de personal și o concurență sporită între angajați, unii menționând practici manageriale deosebit de dure.

O investigație mai amplă privind riscurile psihosociale va fi întreprinsă în lunile următoare: aceasta va permite o evaluare cuprinzătoare a condițiilor de muncă din cadrul serviciilor, identificarea oricăror disfuncții structurale și formularea de recomandări de prevenire, având în vedere că sistemul intern de raportare — Vigisouffrance — a înregistrat o creștere a sesizărilor în ultimii ani.

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