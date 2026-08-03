O serie de sinucideri și tentative de sinucidere în serviciile din Matignon (cabinetul premierului Franței) au declanșat deschiderea unor anchete interne și judiciare, dezvăluie luni France Inter. Cabinetul premierului francez este zdruncinat de tragedii.

2 persoane s-au sinucis în 2026, 2 tentative de suicid în 2025

Doi membri ai personalului s-au sinucis în martie 2026, iar două tentative de suicid au fost înregistrate din octombrie 2025.

În acest mediu toxic, în iunie au fost depuse sesizări în temeiul articolului 40 din Codul de procedură penală de către un reprezentant al personalului, iar trei anchete interne au fost deschise la Matignon (cabinetul Prim-ministrului).

Unul dintre funcționarii publici care vrut să se sinucidă în aprilie anul trecut a depus o plângere pentru „hărțuire psihologică care a vizat mai mulți superiori ierarhici din departamentul de corespondență al prim-ministrului ”, a confirmat parchetul din Paris pentru Le Figaro.

Printre cei implicați se numără șeful departamentului de corespondență al prim-ministrului, șeful interimar, un adjunct și un alt înalt funcționar.

Ancheta a fost încredințată Brigăzii pentru Represiunea Infracțiunilor împotriva Persoanelor.