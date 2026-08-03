Climat de tensiune generat de instabilitatea politică
Funcționara care lucra în departamentul de corespondență al Prim-ministrului din 2022, descrie o marginalizare treptată, inclusiv eliminarea atribuțiilor, excluderea de la întâlniri și izolare profesională, în ciuda activării sistemelor interne de alertă.
Conform mai multor relatări, aceste situații fac parte dintr-un climat mai amplu de tensiune, alimentat de instabilitatea politică – patru prim-miniștri în doi ani – reorganizări succesive, reduceri de personal și o concurență sporită între angajați, unii menționând practici manageriale deosebit de dure.
O investigație mai amplă privind riscurile psihosociale va fi întreprinsă în lunile următoare: aceasta va permite o evaluare cuprinzătoare a condițiilor de muncă din cadrul serviciilor, identificarea oricăror disfuncții structurale și formularea de recomandări de prevenire, având în vedere că sistemul intern de raportare — Vigisouffrance — a înregistrat o creștere a sesizărilor în ultimii ani.