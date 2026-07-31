Franța: Trupurile a cinci bebeluși, descoperite într-un apartament. Mama, pusă sub acuzare

Cazul a fost descoperit în orașul Orange, din sudul Franței. Mama celor cinci bebeluși a fost reținută miercuri, iar vineri a fost prezentată unui judecător de instrucție în vederea punerii sub acuzare. Potrivit Parchetului din Carpentras, citat de Le Figaro, ancheta vizează infracțiunea de omor.

Partenerul a descoperit trupurile

Partenerul femeii, reținut inițial pentru audieri, a fost eliberat joi. Potrivit procurorilor, acesta a găsit trupurile după ce a aflat că partenera îi ascunsese o nouă sarcină și a început să caute prin apartament, unde a descoperit ceea ce păreau a fi rămășițe umane.

Conform poliției franceze, trupurile, care sunt analizate de experți, au fost găsite în cinci cutii.

Versiunea partenerului

Potrivit anchetatorilor, bărbatul nu ar fi fost acasă atunci când femeia a născut ultimul copil, în urmă cu mai puțin de o săptămână. El le-a spus polițiștilor că ieșise cu ceilalți doi copii ai cuplului, în vârstă de 8 și 9 ani, pentru a-i permite partenerei să se odihnească, deoarece aceasta acuza dureri abdominale. La întoarcere, copilul se născuse deja.

Copiii cuplului, preluați de rude

Bărbatul a declarat că partenera sa mai trecuse în trecut prin mai multe episoade de negare a sarcinii, o tulburare psihologică în care femeia nu conștientizează că este însărcinată.

Cei doi copii ai cuplului au fost preluați de rude, iar autoritățile franceze de protecție a copilului au fost sesizate pentru evaluarea situației lor.

Nou-născutul, un băiețel, a fost plasat provizoriu sub protecția statului, urmând ca un judecător pentru minori să decidă măsurile ulterioare.