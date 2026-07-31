Prima pagină » Știri externe » Franța: Trupurile a cinci bebeluși, descoperite într-un apartament. Mama, pusă sub acuzare

Franța: Trupurile a cinci bebeluși, descoperite într-un apartament. Mama, pusă sub acuzare

O femeie de 32 de ani a fost prezentată vineri în fața unui judecător de instrucție în Franța, după ce trupurile a cinci bebeluși au fost descoperite într-un apartament. Procurorii au deschis o anchetă pentru omor.
Franța: Trupurile a cinci bebeluși, descoperite într-un apartament. Mama, pusă sub acuzare
Maria Miron
31 iul. 2026, 12:02, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Cazul a fost descoperit în orașul Orange, din sudul Franței. Mama celor cinci bebeluși a fost reținută miercuri, iar vineri a fost prezentată unui judecător de instrucție în vederea punerii sub acuzare. Potrivit Parchetului din Carpentras, citat de Le Figaro, ancheta vizează infracțiunea de omor.

Partenerul a descoperit trupurile

Partenerul femeii, reținut inițial pentru audieri, a fost eliberat joi. Potrivit procurorilor, acesta a găsit trupurile după ce a aflat că partenera îi ascunsese o nouă sarcină și a început să caute prin apartament, unde a descoperit ceea ce păreau a fi rămășițe umane.

Conform poliției franceze, trupurile, care sunt analizate de experți, au fost găsite în cinci cutii.

Versiunea partenerului

Potrivit anchetatorilor, bărbatul nu ar fi fost acasă atunci când femeia a născut ultimul copil, în urmă cu mai puțin de o săptămână. El le-a spus polițiștilor că ieșise cu ceilalți doi copii ai cuplului, în vârstă de 8 și 9 ani, pentru a-i permite partenerei să se odihnească, deoarece aceasta acuza dureri abdominale. La întoarcere, copilul se născuse deja.

Copiii cuplului, preluați de rude

Bărbatul a declarat că partenera sa mai trecuse în trecut prin mai multe episoade de negare a sarcinii, o tulburare psihologică în care femeia nu conștientizează că este însărcinată.

Cei doi copii ai cuplului au fost preluați de rude, iar autoritățile franceze de protecție a copilului au fost sesizate pentru evaluarea situației lor.

Nou-născutul, un băiețel, a fost plasat provizoriu sub protecția statului, urmând ca un judecător pentru minori să decidă măsurile ulterioare.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Parchetul General: Decizia CJUE privind prescripția se aplică doar cazurilor de fraudă cu fonduri europene și evaziune fiscală, nu și celor de corupție / Ce se mai poate face astfel încât infractorii și inculpații să nu scape pe prescripție / Fosta judecătoare Daniela Panioglu demontează interpretarea parchetului / Fostul procuror Elena Hach: Corupția cu bani europeni nu se mai prescrie pe regula ÎCCJ
G4Media
A murit Spiridon, tatăl lui Adrian Mutu » Fan Știința, părinte exigent + Pasiunea transmisă printr-o pereche de jambiere
GSP.ro
Zece alpiniști, inclusiv celebrul Nirmal Purja, sunt căutați de salvatori după o avalanșă pe unul dintre cei mai înalți munți din lume. Mesajul transmis de alpinistul Horia Colibășanu
Gandul
Adrian Ropotan în stare gravă, după ce a fost implicat într-un grav accident rutier. A fost resuscitat la fața locului și...
Cancan
Anamaria Prodan, apariție fără inhibiții la 53 de ani, în costum de baie
Prosport
Pedeapsă mică pentru contabila care a țepuit MAE cu 8,4 milioane de lei. Cum povestește inculpata că a luat banii: „Când diplomații erau în misiune, eu îi treceam ca fiind în concediu”
Libertatea
Rețeta secretă de șnițele a lui Cătălin Scărlătescu. Care este ingredientul care le dublează savoarea
CSID
Un proprietar își vinde mașina chinezească pe Autovit după aproape 32.000 km. Cât cere pe modelul chinezesc
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia