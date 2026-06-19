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„Colegii nu meritau să li se arunce o pată de corupție și abuzuri sistemice generalizate”. Președintele CSM, despre documentarul Recorder

Președintele CSM Liviu Odagiu a declarat, despre documentarul Recorder „Justiție Capturată”, că „ai noștri colegi nu cred că meritau să li se arunce o pată de corupție și abuzuri sistemice generalizate”.
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Ioana Târziu
19 iun. 2026, 13:56, Știrile zilei
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Invitat vineri la emisiunea MEDIAFAX OFF the Record, președintele CSM Liviu Odagiu a fost întrebat dacă a vizionat documentarul Recorder, intitulat „Justiție Capturată”.

„Evident că m-am uitat”, a răspuns Odagiu.

Am văzut un documentar extrem de bine realizat din punct de vedere tehnic, cu respect pentru cei care l-au realizat”, a transmis președintele CSM.

„Important este ce am făcut în urma documentarului”

Însă, documentarul avea „o muzică antrenantă, dar care în mod evident era una sugestivă, cu niște imagini sugestive, cu pretinși colegi, cu figurile blurate și care păreau a fi temători că li s-ar putea întâmpla ceva dacă își asumă o identitate reală. Indiferent ce am înțeles din acel documentar, important este ce am făcut”, a adăugat acesta.

„După prima reacție, să spunem, emoțională, firească, la acel moment, am sesizat Inspecția Judiciară pentru a efectua verificări, așa cum era firesc să se întâmple”, a specificat Odagiu.

Reportajul „a născut emoții în spațiul public”

Despre documentar, a precizat că „a născut emoții în spațul public. În mod evident, acel reportaj nu a putut fi ignorat în spațul public, dar acel reportaj ne-a conferit ocazia să arătăm încă o dată modul în care se derulează lucrurile și se desfășoară activitatea într-o instanță de judecată, cum a fost Curtea de Apel București, amintită în acel reportaj”, potrivit președintelui CSM.

Ceea ce cred cu adevărat este că ai noștri colegi care acolo, la Curtea de Apel București, la celelalte curs de apel din țară, la toate instanțele din țară, care muncesc de dimineață până seara și sacrifică familii și sănătate pentru a garanta drepturi și libertăți, nu cred că meritau să li se arunce o pată de corupție și abuzuri sistemice generalizate”, a menționat acesta.

Încrederea în justiție, „la un nivel minim al ultimilor ani”

„După ce încrederea în justiție, prin tot felul de campanii a fost coborată la un nivel minim al ultimilor ani, atunci a venit această acuzație de corupție și abuzuri sistemice generalizate, generată inclusiv de acest reportaj și preluat”, a conchis Liviu Odagiu, în cadrul emisiunii.

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