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Președintele CSM: „Comunicarea noastră publică nu a fost la înălțimea momentelor prin care justiția a trecut”

Președintele CSM Liviu Odagiu a declarat, despre comunicarea instituției, că aceasta „nu a fost la înălțimea momentelor prin care justiția a trecut”.
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Ioana Târziu
19 iun. 2026, 13:30, Știrile zilei
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Invitat vineri la emisiunea MEDIAFAX OFF the Record, președintele CSM Liviu Odagiu a vorbit despre comunicarea publică a Consiliului Superior al Magistraturii.

În acest context, Odagiu a transmis că „a noastră comunicare publică nu a fost una la înălțimea momentelor prin care, în ani de zile, justiția a trecut”.

„Poate ne putem asuma acest lucru”

Poate că ne putem asuma acest lucru. Poate că ne putem asuma și faptul că și atunci când am explicat, termenii pe care i-am folosit au fost unii atât de tehnici încât nu au produs niciun fel de reverberație”, a precizat Odagiu

Termenii tehnici folosiți de CSM „nu au produs niciun fel de interes pentru marea majoritate a cetățenilor”, a explicat acesta în cadrul emisiunii.

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