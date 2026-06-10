„Sugative politice” / Câciu dă de pământ cu liderii USR-PNL: „Să-i vedem dacă au curajul să se decupleze de la banul public”

Deputatul PSD Adrian Câciu a lansat un nou atac dur la adresa liderilor USR și PNL, într-o postare publicată pe Facebook, în care îi acuză pe Ilie Bolojan și Dominic Fritz că ar încerca să-și păstreze influența și funcțiile din administrație.

Fostul ministru al Finanțelor și al Investițiilor și Proiectelor Europene susține că „duetul Bolojan-Fritz” nu ar dori instalarea unui alt Executiv pentru că vor „să rămână pe funcțiile de premier, miniștri, secretari de stat, șefi de agenții, prefecți, sub-prefecți, membri de Consilii de Administrație, case de la RAAPPS”.

„Sugative politice”

„Sugative politice! Totul este despre sinecuri, numiri, corupție, contracte, trafic de influență, mite mascate, fripturi!”, a scris Câciu.

Social-democratul afirmă că reacțiile venite din partea USR și PNL reprezintă „lipsă de curaj politic” și îi acuză pe adversarii politici că încearcă să transforme PSD într-un „dușman permanent”, deși partidul „nu este în guvern”.

„În minciuna și ticăloșia care îi caracterizează, PSD trebuie să fie dușmanul”, afirmă acesta.

„Sinecuriști, influenceri și ONG-iști”

În aceeași postare, Adrian Câciu susține că reprezentanții celor două partide „sug zilnic din contractele cu statul” și vorbește despre „sinecuriști, influenceri și ONG-iști” care ar beneficia de bani publici.

„Fiecare zi care trece înseamnă bani în conturile lor, ale useriștilor și peneliștilor”, a mai scris fostul ministru.

Tonul mesajului escaladează spre final, când deputatul PSD afirmă că „a venit timpul să dăm de pământ cu Bolojan, cu Fritz și toate găștile astea de sugative politice”.

„Eu zic ca e timpul sa-i vedem daca sunt oameni de stat, daca sunt bărbați politici.

Daca au curaj să se decupleze de la banul public!

Câte miliarde de lei au spoliat în aceste luni în care au pus japca pe români?

Românii nu i-au votat!

Au pierdut alegeri din 2004 incoace.

Mai ales PNL. USR nici nu exista electoral”, mai scrie Câciu.

„România trebuie condusă cu fața la români, nu cu spatele!”

Postarea conține și referiri la Eugen Tomac, despre care Câciu spune că ar avea „o șansă” dacă ar susține măsuri precum reducerea taxării muncii și scăderea TVA la alimente.

„România trebuie condusă cu fața la români, nu cu spatele!”, a conchis social-democratul.

Adrian Câciu a ocupat funcțiile de ministru al Finanțelor în guvernul condus de Nicolae Ciucă și ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene în Cabinetul Marcel Ciolacu.