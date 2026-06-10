Prima pagină » Politic » Nicușor Dan acuză partidele că se gândesc doar la alegerile viitoare: „Românii vor guvernare, nu calcule pentru 2028”

Nicușor Dan acuză partidele că se gândesc doar la alegerile viitoare: „Românii vor guvernare, nu calcule pentru 2028”

Președintele Nicușor Dan a lansat un mesaj dur la adresa partidelor politice, pe care le acuză că își calculează poziționările în funcție de următoarele alegeri, în loc să se concentreze pe formarea unei majorități și pe guvernarea țării.
Nicușor Dan acuză partidele că se gândesc doar la alegerile viitoare: „Românii vor guvernare, nu calcule pentru 2028”
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Gabriel Negreanu
10 iun. 2026, 18:16, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Declarațiile vin în plină criză politică, după desemnarea lui Eugen Tomac pentru funcția de prim-ministru, într-un moment în care premierul desemnat trebuie să obțină votul Parlamentului pentru viitorul cabinet. Tomac are la dispoziție 10 zile pentru a forma Guvernul și pentru a cere votul de învestitură, într-un Legislativ fragmentat, unde susținerea unei majorități rămâne incertă.

Nicușor Dan a spus că vede, de ani de zile, politicieni preocupați mai ales de următoarele runde electorale, iar în actualul context miza ar fi deja alegerile din 2028.

„De când sunt în politică, văd politicieni care nu fac decât să calculeze alegeri viitoare. În cazul de față, alegerile din 2028. Vreau să spun că puțin le pasă românilor de dezbaterile noastre electorale și de toate prestațiile noastre”, a declarat președintele.

Șeful statului a transmis că partidele ar trebui să lase în plan secund calculele electorale și să își asume responsabilitatea formării unui Guvern, în condițiile în care România are nevoie de stabilitate politică și economică. Potrivit Reuters, desemnarea lui Tomac a venit pe fondul unei crize politice care a blocat decizii importante, a pus presiune pe fondurile europene și a afectat stabilitatea financiară.

„Românii vor guvernare, și guvernarea înseamnă, de fapt, responsabilitate. Și până în 2028 se vor întâmpla lucruri. Multe lucruri”, a mai spus Nicușor Dan.

Eugen Tomac a fost desemnat premier după căderea Guvernului Bolojan, iar Nicușor Dan a explicat că a ales această variantă pentru că partidele nu au reușit să construiască singure o majoritate. Președintele a spus că Tomac ar urma să propună un guvern tehnic, nu unul politic, menit să adune sprijin din mai multe zone parlamentare.

În lipsa celor 233 de voturi necesare pentru învestire, însă, viitorul Guvern rămâne sub semnul întrebării.

Citește și

Recomandarea video

Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței, vine astăzi la emisiunea „Harta de impact” / Urmărește LIVE de la ora 13.00
G4Media
„Amigo, ești în pericol aici!” Jurnaliștii GSP au ajuns în Tepito, fieful cartelurilor de droguri din Mexic!
GSP.ro
O ploaie chimică invizibilă cade peste întreaga planetă. Ce au descoperit cercetătorii
Gandul
Simona Halep și ,,Regele mezelurilor'', escapadă romantică la Mykonos. Fosta campioană și milionarul nu se mai ascund! Nu le stă rău deloc!
Cancan
FOTO. A apărut într-un costum de baie neobișnuit și a fost făcută praf!
Prosport
RAAPPS a făcut publice chiriile pe care le încasează de la persoanele juridice. PSD dă 46,40 de euro pe 928 metri pătrați de teren
Libertatea
Balonare sau altă problemă de sănătate? Situații în care senzația de abdomen umflat poate ascunde o problemă de sănătate
CSID
Dacia Striker, în probe pe străzile din București. Cum au reacționat oamenii când au văzut cel mai nou model Dacia
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia