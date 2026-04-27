Ce va face Bolojan, dacă moțiunea va trece: Voi ieși cu fruntea sus

„Până se va forma un alt guvern, voi asigura funcționarea guvernului cu mandatul limitat, pentru că asta trebuie să faci atunci când ești pe o funcție publică. Voi ieși cu fruntea sus, să închid toate lucrurile pe care le avem”, a spus Ilie Bolojan, la Digi24.

Șeful Executivului a adăugat că, după încheierea mandatului, va rămâne activ politic.

„Pe mai departe, sigur, voi rămâne, pentru că am un mandat în spate, am un vot în Senat, am un sprijin din partea cetățenilor din județul Bihor, sunt președintele Partidului Național Liberal”, a declarat acesta.

Totodată, Bolojan a spus că va continua să lupte pentru „o Românie în care munca este respectată”.

„Să luptăm pentru România modernă, pentru România în care munca este respectată, o Românie fără sinecuri, fără oameni care își bat joc în funcții publice de cetățeni. O Românie în care, dacă muncești și vrei să te dezvolți, ai condiții pentru asta. Cred în asta. Și am văzut că se poate face”, a declarat premierul.

Referindu-se la relația PNL cu PSD, Ilie Bolojan a afirmat că, dacă moțiunea va fi depusă și votată cu sprijinul AUR, liberalii nu vor mai „sta la aceeași masă” cu social-democrații.

„În situația în care se întâmplă o astfel de situație, o moțiune PSD-AUR, așa cum se profilează că s-ar întâmpla săptămâna viitoare, nu va mai sta la aceeași masă cu PSD”, a spus premierul.

Acesta a mai declarat că partidul are „două drumuri”: „Drumul de a face ceva pentru țara asta, pentru a moderniza România. Sau cel confortabil, de a rămâne o anexă a PSD. Și nu va accepta acest lucru”, a conchis Bolojan.