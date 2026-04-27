Ilie Bolojan compară situația politică din România cu Grecia după criza financiară

Premierul Ilie Bolojan a invocat exemplul Greciei și ascensiunea partidului Syriza, în contextul moțiunii de cenzură anunțate împotriva Guvernului, avertizând asupra riscurilor promisiunilor populiste și ale așteptărilor nerealiste.
Bolojan: Nu întâlnirile civilizate sunt problema, ci se se întâmplă după întâlniri
Bolojan: Nu întâlnirile civilizate sunt problema, ci se se întâmplă după întâlniri
Nu demisie, nu capitulare. Bolojan: „Am dus întotdeauna lucrurile la capăt”
Nu demisie, nu capitulare. Bolojan: „Am dus întotdeauna lucrurile la capăt”
Care sunt subiectele delicate pe care Bolojan le-a pus pe masă și care au declanșat ruptura cu PSD
Care sunt subiectele delicate pe care Bolojan le-a pus pe masă și care au declanșat ruptura cu PSD
Bolojan: Grindeanu a mințit nu doar despre problemele guvernării, ci și despre proiectele politice
Bolojan: Grindeanu a mințit nu doar despre problemele guvernării, ci și despre proiectele politice
Bolojan, față în față cu moțiunea: primele declarații după anunțul PSD – AUR / „Ne batem joc de oameni” / „Grindeanu a mințit și despre proiectele politice cu AUR”
Bolojan, față în față cu moțiunea: primele declarații după anunțul PSD – AUR / „Ne batem joc de oameni” / „Grindeanu a mințit și despre proiectele politice cu AUR”
Petre Apostol
27 apr. 2026, 21:37, Politic

„Cei care cunosc ce s-a întâmplat în Grecia știu că era un partid, Syriza, care promitea niște soluții magice după criza gravă pe care a avut-o Grecia după 2008-2009”, a declarat premierul Ilie Bolojan într-o intervenție la Digi24, luni.

Potrivit lui Ilie Bolojan, partidul elen a ajuns la putere „votat de oameni cu mare speranță”, însă dificultățile au apărut odată cu exercitarea guvernării.

„Aici e simplu să vorbești, e ușor să postezi, dar e mult mai greu să faci în sisteme în care n-ai sprijin, în sisteme în care sunt o grămadă de lucruri pervertite”, a spus acesta.

Premierul a adăugat că orice tentativă de reformă se lovește de rezistența celor afectați de schimbări.

„Toți cei care sunt deranjați, toți cei care nu mai pot să profite de toate acumulările negative ți se opun”, a afirmat el.

În continuare, Bolojan a arătat că în Grecia a fost nevoie ca Alexis Tsipras să ajungă premier pentru ca limitele acelui model politic să devină evidente.

„A trebuit să-l voteze pe Tsipras premier, ca după aceea, arătându-și limitele, să poată veni la guvernare Kyriakos Mitsotakis și într-adevăr să facă ceea ce trebuie”, a declarat șeful Executivului.

„Sper să nu ajungem în această situație”, a încheiat Ilie Bolojan.

Citește și

Recomandarea video