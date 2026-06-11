Grecia își reduce rapid dependența față de gazul rusesc / Până la sfârșitul lui 2027 va fi total independentă

Grecia își reduce rapid dependența de gazul natural rusesc, iar gazul natural lichefiat a devenit principala sursă de energie în primele cinci luni din 2026, potrivit datelor publicate de think tank-ul Green Tank.

Între ianuarie și mai, gazul natural lichefiat a acoperit 64,3% din cererea internă de gaze, în timp ce ponderea gazului rusesc a scăzut la 24,4%, de la 44,6% la sfârșitul anului 2025.

Scăderi ale importurilor cu 40%

Importurile de gaz rusesc care au intrat în Grecia prin punctul de interconectare Sidirokastro au totalizat 7,2 TWh, în scădere cu 39,3% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Și gazul din Azerbaidjan, livrat prin conducta TAP și punctul de intrare Nea Mesimvria, a pierdut teren. Acesta a reprezentat 14,7% din consum, cu importuri de 4,3 TWh, în scădere cu 4,5%.

În schimb, importurile de LNG prin terminalul Revythoussa și unitatea plutitoare de stocare și regazeificare de la Alexandroupolis au atins împreună 18,9 TWh în perioada analizată, un nivel record pentru primele cinci luni ale anului.

Independența – până la sfârșitul lui 2027

Potrivit datelor citate, Grecia este pe cale să își elimine complet dependența de gazul rusesc până la sfârșitul anului 2027.

Tranziția vine însă cu costuri mai mari, pe fondul creșterii prețurilor la gazul natural lichefiat, influențate de tensiunile din Orientul Mijlociu.

Raportul atrage atenția și asupra unei noi dependențe energetice: gazul natural lichefiat importat din Statele Unite.

Grecia își consolidează rolul de exportator regional de gaze

În anumite perioade, gazul natural lichefiat american a reprezentat până la 80% din totalul importurilor de LNG ale Greciei.

Datele arată și că Grecia își consolidează rolul de exportator regional de gaze.

Exporturile s-au cvadruplat în primele cinci luni ale anului față de aceeași perioadă din 2025, ajungând la 8 TWh.

Aproximativ 83,6% din aceste volume au fost direcționate către statele balcanice prin Sidirokastro.

Consumul intern de gaze a rămas relativ stabil, la 29,35 TWh.

Producția de energie electrică a reprezentat 63,1% din consum, rețelele pentru gospodării și mici afaceri 25,4%, iar industria grea 11,6%.