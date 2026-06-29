FT: Europa riscă să înceapă iarna cu stocurile de gaze la cel mai scăzut nivel din ultimii 15 ani

Europa se pregătește să intre în sezonul de iarnă cu cele mai scăzute niveluri de stocare a gazelor din ultimii cel puțin 15 ani, ceea ce amenință cu creșterea prețurilor pentru companii și gospodării în sezonul friguros, arată Financial Times.

Cel mai scăzut nivel de stocare a gazelor din 2011

Se preconizează că instalațiile de depozitare din UE vor încheia sezonul critic de reaprovizionare cu gaze, care se desfășoară de obicei între aprilie și octombrie, cu doar 76% de capacitate umplută, potrivit firmei de consultanță Wood Mackenzie. Acesta ar fi cel mai scăzut nivel de gaze stocate din cel puțin 2011, conform datelor de la Gas Infrastructure Europe.

Nivelurile scăzute vin după ce războiul dintre SUA și Iran a întrerupt transporturile de gaze naturale lichefiate prin Strâmtoarea Ormuz, prin care se transportă în mod normal o cincime din aprovizionarea mondială, și a redus producția din Qatar și Emiratele Arabe Unite.

Instalațiile de depozitare din UE au început sezonul de reaprovizionare cu doar 28% de capacitate, după o iarnă deosebit de rece, un nivel mai scăzut decât în ​​mod normal pentru această perioadă a anului. În prezent, acestea sunt umplute în medie cu 48%, potrivit GIE.

Etapa verii este critică pentru reaprovizionarea Europei

Prețurile europene la gaze au crescut vertiginos după atacurile comune SUA-Israel asupra Iranului de la sfârșitul lunii februarie, dar au fost relativ stabile recent, chiar înainte ca Washingtonul și Teheranul să încheie un acord de pace interimar la începutul acestei luni. Acest lucru a dus la o problemă diferită, deoarece prețul la centrele europene de gaze a scăzut prea mult pentru a atrage încărcături de GNL, de obicei din SUA .

„Ne aflăm într-o etapă critică a verii pentru planurile Europei de reaprovizionare cu gaze”, a declarat Natasha Fielding, analist la Argus Media. „Deși acordul anunțat dintre SUA și Iran a scăzut prețurile gazelor și a stârnit speranțe pentru un flux de rezerve din Golful Persic care se vor întoarce pe piață, cu cât vom vedea mai mult timp o ofertă limitată de GNL, cu atât stocurile europene de gaze la începutul iernii vor fi mai mici și cu atât vor fi mai mari șansele unor creșteri bruște ale prețurilor în timpul iernii.”

40 de euro pe megawatt-oră (MWh)

Prețurile de referință europene ale gazelor naturale se tranzacționează la aproximativ 40 de euro pe megawatt-oră (MWh), puțin mai mari decât înainte de începerea războiului dintre SUA și Iran, pe 28 februarie, și în limitele normale pentru această perioadă a anului. Chiar și atunci când prețurile au crescut brusc în primele săptămâni ale războiului, acestea au rămas mult sub vârful de 342 de euro/MWh atins în urma invaziei Rusiei în Ucraina în 2022.

Realimentarea a început lent în aprilie , deoarece prețurile ridicate la benzină de vară au oferit companiilor puține stimulente pentru reaprovizionare. Comisia Europeană a declarat duminică că „nivelurile actuale de stocare nu ridică îngrijorări imediate privind securitatea energetică”, adăugând că „o cantitate de stocare de 80%… este suficientă pentru a asigura aprovizionarea pe timpul iernii”.

Nivelurile de stocare sunt cu 10% sub media de dinainte de criză

Nivelurile de stocare sunt în prezent cu aproximativ 10% sub media de dinainte de criză, în timp ce cererea de gaze din UE s-a redus cu 17%, a menționat purtătorul de cuvânt. Comisia a sfătuit statele membre să umple instalațiile de depozitare până la 80%, sau chiar până la 75%, pentru a reduce presiunea asupra prețurilor. Obiectivul neobligatoriu a fost de 90% în ultimii ani. „Avem nevoie de un nivel înalt pentru a ne asigura că suntem pregătiți pentru iarna viitoare [dar] vrem să facem acest lucru într-un mod care să nu ducă la creșteri de prețuri pe termen scurt”, a declarat vineri comisarul UE pentru energie, Dan Jørgensen.

În așteptarea „valului GNL”

Situația stocării în Europa s-ar putea schimba dacă un val de aprovizionare cu GNL ajunge pe piețele globale. Navele GNL goale din Qatar au început să se îndrepte înapoi spre Golf aproape imediat după semnarea acordului preliminar de pace. Prim-ministrul Qatarului, șeicul Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, a declarat săptămâna aceasta că producția țării va reveni la normal în câteva săptămâni de la toate instalațiile GNL, cu excepția a două unități lovite de Iran în timpul conflictului.

Cu toate acestea, analiștii pun la îndoială ritmul în care volumele qatareze vor reveni pe piață. Dacă unitățile neavariate ale vastei instalații de GNL Ras Laffan din Qatar vor atinge capacitatea maximă până la sfârșitul lunii iulie, stocarea europeană de gaze ar încheia probabil sezonul de reaprovizionare la o capacitate de 74%, a estimat într-o notă recentă analista Samantha Dart de la Goldman Sachs.

Dacă acest lucru se întâmplă o lună mai târziu, instalațiile europene de stocare ar putea intra în iarnă la o capacitate de doar 70%, a spus ea.

Transportul maritim prin Strâmtoarea Ormuz a întâmpinat un regres după ce o navă a fost lovită în calea navigabilă joi. Rămâne incert dacă fluxurile vor continua după încheierea prelungirii de 60 de zile a armistițiului convenit de Washington și Teheran.

Europa, în situație dificilă

Acest lucru pune Europa într-o poziție dificilă, avertizează analiștii. Speculatorii comerciali pariază din ce în ce mai mult pe prețuri mai mari de iarnă pe piețele futures și opțiuni, se arată într-o notă a Energy Aspects. Tom Marzec-Manser, director pentru gaze europene și GNL la Wood Mackenzie, a declarat că, deși prețurile la gaze ar putea scădea și mai mult în lunile următoare, pe măsură ce tot mai multe transporturi de GNL părăsesc Golful, el se așteaptă ca „prețurile să crească din nou pe măsură ce intrăm în iarnă, iar acest lucru va crea riscuri, în special într-un scenariu cu vreme rece” la începutul anului 2027.

Planul UE de a interzice complet GNL-ul rusesc, care reprezintă în prezent aproximativ 14% din importurile totale de GNL ale Europei, începând cu 1 ianuarie, ridică, de asemenea, perspectiva unei crize a gazelor în timpul iernii europene.