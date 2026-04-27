Bolojan: Grindeanu a mințit nu doar despre problemele guvernării, ci și despre proiectele politice

Ilie Bolojan a declarat, luni, la Digi 24, că, în Germania, de exemplu, când se vine cu o moțiune de cenzură, sistemul parlamentar din această țară presupune că, odată cu căderea unui guvern, să vină și soluția pentru ceea ce va veni după.

„Deci trebuie să vii cu o propunere de premier și cu o soluție guvernamentală. Noi nu avem acest sistem și, practic, cei care votează doar să se schimbe un guvern, invocând o situație generală economică care, trebuie să recunoaștem, este una post-criză bugetară, care nu are cum să fie bună de pe zi pe data, pentru că încă nu s-a inventat niciun fel de corectare a unor deficite fără anumite costuri sociale, trebuie să se gândească foarte bine ce fac. Pentru că, într-o altfel de situație, ai două posibilități. Or, prin a nu gândi ceea ce faci în perioada următoare, te întorci de unde ai plecat, ceea ce fie un mare cost pentru țara noastră, mai ales pentru cetățenii, pentru că am trecut printr-o perioadă grea, le mulțumesc pentru acest lucru, dar acum suntem, practic, în punctul cel mai de jos și drumul nu este decât spre normalitate, spre echilibrare. A doua variantă este să continui lucrurile în modul serios, să se vadă ceva rezultate. Dar pentru asta trebuie să vii cu ceva soluții. Dacă doar critici și n-ai nicio soluție înseamnă că în oricare din impostaze, lucrurile nu sunt bune”, spune Bolojan.

Acesta îl acuzîă pe președintele PSD că a mințit.

„Gândiți-vă că domnul Grindeanu a mințit, în toată această perioadă, nu doar despre problemele guvernării, ci pur și simplu și despre proiecte politice cu AUR. Și are o declarație, cred că atunci când a fost la Bruxelles, că nu va exista niciun fel de colaborare politică cu AUR, demonizând acest partid. Și, practic, acum vedem că există o acțiune de colaborare politică pentru această moțiune. Gândiți-vă că în condițiile în care aceasta este atitudinea, se pune problema ce vor să facă mai departe. Pentru că dacă această retorică, că este doar o colaborare de etapă, ar sta în picioare, în condițiile în care celelalte partide, cel puțin sunt declarații fără echivoc ale PNL și USR, că într-o astfel de situație nu vor mai fi într-o coaliție cu PSD, se pune problema ce se va întâmpla după aceste lucruri. Singura concluzie este că vom avea, foarte probabil, o majoritate de tip PSD-AUR, sau o formulă de genul acesta, pe față sau pe dos. Și atunci trebuie să-și asume responsabilitatea pentru modul în care gestonează aceste lucruri”, a mai spus premierul.

Întrebat dacă știe că se pregătește un guvern PSD – AUR, Ilie Bolojan a spus că „momentan sunt la capitolul demolări”.