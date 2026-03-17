Sprijin pentru românii din diaspora: amendamentul AUR pentru înființarea centrelor comunitare din Roma, Londra și Castellón de la Plana a fost adoptat de comisiile de buget

Comisiile de buget reunite ale Parlamentului au adoptat amendamentul depus de AUR privind finanțarea Programului pentru înființarea și cofinanțarea centrelor comunitare românești din Roma, Londra și Castellón de la Plana, în cadrul dezbaterilor pentru bugetul de stat pe anul 2026.
Departamentul Politic
17 mart. 2026, 11:41, Politic

Amendamentul, depus de deputatul AUR pentru diaspora, Ramona Lovin, prevede alocarea sumei de 6.000.000 lei pentru dezvoltarea acestor centre, absolut necesare pentru sprijinirea comunităților românești din străinătate. În prezent, în multe state europene, românii nu beneficiază de o infrastructură comunitară stabilă, care să le ofere sprijin real și constant.

Prin acest program, centrele comunitare românești vor deveni puncte esențiale de sprijin pentru românii din diaspora, oferind servicii de informare, asistență juridică, activități culturale și educaționale, dar și un cadru de coeziune și reprezentare pentru comunitățile românești din marile orașe europene.

AUR consideră că statul român are obligația de a-și sprijini cetățenii oriunde s-ar afla, iar acest amendament reprezintă un pas concret în această direcție.

