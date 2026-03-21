Javier Milei, la Budapesta, ca să-l susțină pe Orban înaintea alegerilor decisive. Trump transmite, printr-un nou mesaj, că îl susține „necondiționat”

Javier Milei a ajuns la Budapesta ca să-l susțină pe Viktor Orban înaintea alegerilor parlamentare din 12 aprilie.
Președintele Javier Milei participă la Budapesta, la Conferința de Acțiune Politică Conservatoare (CPAC), un forum care reunește lideri și personalități ale dreptei la nivel global.
Milei a avut deja o întâlnire cu președintele Ungariei, Tamás Sulyok , la Palatul Sándor și a fost primit de prim-ministrul Viktor Orbán la sediul guvernului.
Ca parte a agendei forumului, liderul libertarian va participa la CPAC, unde se așteaptă să se întâlnească cu autoritățile locale și cu personalități legate de mișcarea conservatoare internațională. Această întâlnire face parte dintr-o rețea de evenimente care reunesc lideri, intelectuali și actori politici aliniați cu liberalismul economic și conservatorismul.
După-amiază, Milei va susține discursul de închidere al conferinței. În acest timp, va fi primit de Miklós Szanthó , directorul filialei maghiare a CPAC , la un eveniment care reunește figuri importante ale dreptei globale.
Ulterior, Milei va primi și titlul onorific „Civis Universitatis Honoris Causa” acordat de Universitatea Ludovika , în cadrul unei ceremonii conduse de rectorul acesteia, Gergely Deli , unde va susține și un discurs.
Președintele Statelor Unite i-a salutat pe participanții la CPAC Ungaria într-un mesaj video. Donald Trump a subliniat că prim-ministrul ungar a făcut o treabă excelentă pentru țara sa, în special în domeniul securității frontierelor, având în vedere criminalitatea și problemele cu care se confruntă alte țări.
Donald Trump a transmis un mesaj video cu ocazia evenimentului CPAC Ungaria . „Felicitări liderilor CPAC, Miklós Szánthó, principalul organizator al CPAC Ungaria. Cu ocazia acestui al cincilea eveniment istoric, în magica Budapesta. Acesta este un loc minunat, într-o țară minunată, și îi urez prim-ministrului Viktor Orbán toate cele bune .”
Donald Trump a subliniat: „Susțin viitoarea sa realegere și îi acord sprijinul meu deplin și necondiționat prim-ministrului, un lider puternic care a arătat lumii ce poate face o persoană pentru a-și proteja granițele, cultura, patrimoniul, suveranitatea și valorile. Este un om fantastic și este o mare onoare pentru mine să-l susțin. L-am susținut data trecută și a câștigat.”
A făcut o treabă excelentă pentru țara sa, în special în ceea ce privește protecția frontierelor, având în vedere criminalitatea și problemele cu care se confruntă alte țări. Voi nu aveți această problemă, aveți frontiere externe foarte puternice, foarte solide, și asta e meritul lui, sper să câștige, sper să câștige la o diferență largă. – a spus Donald Trump, adăugând:
„Asta avem cu toții în comun. Vrem să câștigăm, dar corect, corect și clar. Absolut clar, cu un avantaj decisiv. Le mulțumesc tuturor participanților de la CPAC Ungaria pentru angajamentul lor față de bunul simț și principiile conservatoare și față de civilizația comună pe care o împărtășesc americanii, maghiarii și europenii, în timp ce națiunea noastră deschide calea către un Occident reînnoit care să-și protejeze cetățenii, să-și educe copiii și să ghideze lumea pentru generațiile viitoare”
Trump a mai spus: „Vom lucra din greu împreună în domeniul energiei, iar ei vor continua să depună eforturi mari pentru a opri migrația. Europa trebuie să meargă mai departe. Au multe probleme și trebuie să avanseze către soluții. Suntem alături de ei până la capăt, dar mai au mult de lucru pentru a-și recâștiga pozițiile. Dumnezeu să vă binecuvânteze și vă doresc o conferință minunată!”
Viktor Orbán a distribuit și el mesajul președintelui american pe pagina sa de socializare, adăugând: Vă mulțumesc pentru sprijin, domnule președinte Trump!