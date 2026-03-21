Javier Milei, la Budapesta, ca să-l susțină pe Orban înaintea alegerilor decisive. Trump transmite, printr-un nou mesaj, că îl susține „necondiționat”

Javier Milei a ajuns la Budapesta ca să-l susțină pe Viktor Orban înaintea alegerilor parlamentare din 12 aprilie.

Președintele Javier Milei participă la Budapesta, la Conferința de Acțiune Politică Conservatoare (CPAC), un forum care reunește lideri și personalități ale dreptei la nivel global.

Milei a avut deja o întâlnire cu președintele Ungariei, Tamás Sulyok , la Palatul Sándor și a fost primit de prim-ministrul Viktor Orbán la sediul guvernului.

Ca parte a agendei forumului, liderul libertarian va participa la CPAC, unde se așteaptă să se întâlnească cu autoritățile locale și cu personalități legate de mișcarea conservatoare internațională. Această întâlnire face parte dintr-o rețea de evenimente care reunesc lideri, intelectuali și actori politici aliniați cu liberalismul economic și conservatorismul.

După-amiază, Milei va susține discursul de închidere al conferinței. În acest timp, va fi primit de Miklós Szanthó , directorul filialei maghiare a CPAC , la un eveniment care reunește figuri importante ale dreptei globale.

Ulterior, Milei va primi și titlul onorific „Civis Universitatis Honoris Causa” acordat de Universitatea Ludovika , în cadrul unei ceremonii conduse de rectorul acesteia, Gergely Deli , unde va susține și un discurs.

Trump: Îl asigur pe Viktor Orbán de sprijinul meu deplin și necondiționat

Președintele Statelor Unite i-a salutat pe participanții la CPAC Ungaria într-un mesaj video. Donald Trump a subliniat că prim-ministrul ungar a făcut o treabă excelentă pentru țara sa, în special în domeniul securității frontierelor, având în vedere criminalitatea și problemele cu care se confruntă alte țări.