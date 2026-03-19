Orbán a părăsit masa negocierilor de la Bruxelles când Zelenski a apărut pe ecran

În timp ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski vorbea cu liderii UE prin legătură video șefilor de stat și de guvern din UE, în cadrul Consiliului European, prim-ministrul ungar Viktor Orbán s-a ridicat de la masă și l-a urmarit pe liderul de la Kiev de la distanță.

Euronews a relatat , citând martori dar și o fotografie a AP că prim-ministrul ungar se plimba neliniștit și, ocazional, gâfâia zgomotos în timpul discursului președintelui ucrainean.

„Prim-ministrul ungar Viktor Orbán privește din fața mesei principale cum președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, vorbește cu liderii UE prin videoconferință. Surse au declarat pentru Euronews că Orbán se plimba neliniștit și se putea auzi uneori făcând „buff””.

De altfel, și în fotografiile oficiale ale Consiliului se poate observa că Viktor Orban nu se află pe scaunul rezervat Ungariei când vorbește Zelenski.

În discursul său, Zelenski a declarat că împrumutul de 90 de miliarde de euro blocat de guvernul ungar va fi „ o resursă pentru protejarea vieților ”. El a precizat că o parte din bani va fi folosită pentru achiziționarea de sisteme de apărare aeriană Patriot, fabricate în America. Potrivit lui Zelenski, cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, blocat de vetourile maghiar și slovac, „ ar fi putut crește și mai mult presiunea asupra Rusiei pentru a se îndrepta către o pace reală ”.

Președintele ucrainean a vorbit și despre un alt veto ungar – blocarea aderării Ucrainei la UE. El a spus că este important ca Rusia să vadă că procesul de aderare a Ucrainei la UE este ireversibil. „ Dacă există o dată clară, înseamnă că Rusia nu va putea împiedica aderarea noastră în niciun fel ”, a spus el. În același timp, UE a indicat deja că nu este posibil să se stabilească un calendar specific și să se accelereze aderarea Ucrainei, dar Zelenski a susținut că o dată clară ar ajuta la ridicarea vetoului. „ Puteți vedea cât de mult blochează și cât de dificil este pentru o Europă unită să pună în aplicare chiar și deciziile care au fost deja luate ”.

Liderii UE îl acuză pe Orbán că folosește vetoul ucrainean în scopuri electorale

„ Acum pune presiune pe Ucraina și pe întregul Consiliu European. În opinia mea, face asta din motive de politică internă în Ungaria ”, a declarat prim-ministrul suedez Ulf Kristersson la sosirea la summit.

Cancelarul austriac Christian Stocker a respins argumentele lui Orbán privind aprovizionarea cu energie ca fiind un pretext, spunând că adevăratul motiv al vetoului a fost lupta electorală. „ Dacă aprovizionarea cu energie este în mod clar doar un pretext, atunci trebuie să discutăm ce se află în spatele ei. Și dacă este vorba despre lupta electorală, atunci trebuie să fim și sinceri unii cu alții și să spunem că acesta nu este un argument valid – având în vedere ce se întâmplă în Ucraina, cum trăiește poporul ucrainean și asupra a ceea ce am convenit anterior ”, a spus Stocker.

Prim-ministrul belgian Bart De Wever a recunoscut că Orbán se află sub presiune în politica internă, dar a subliniat că deciziile convenite anterior trebuie puse în aplicare.

„ Ar putea fi dificil să acceptăm acest pachet înainte de alegerile din Ungaria. Am impresia că acesta face parte din campanie. Dar trebuie neapărat să punem în aplicare deciziile luate aici ”, a declarat De Wever. Î

naltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, Kaja Kallas, a făcut referire și la alegerile din Ungaria, menționând că Ungaria are la dispoziție rute alternative de aprovizionare cu petrol. „ Croația este, de asemenea, capabilă să aprovizioneze Ungaria cu petrol, dar cred că oamenii nu sunt întotdeauna raționali în perioadele electorale ”, a spus Kallas.

Între timp, prim-ministrul slovac, Robert Fico, a amenințat Ucraina cu „ măsuri suplimentare ” dacă Conducta Prieteniei nu este repornită.