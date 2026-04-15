Trump se distanțează de Orban și spune că noul premier al Ungariei va face treabă bună

Donald Trump i-a declarat reporterului ABC News Jonathan Karl : „Cred că noul premier va face o treabă bună – este un om bun”, relatează The Guardian.

Trump i-a spus reporterului că nu știe dacă ar fi contat dacă ar fi mers în Ungaria în locul vicepreședintelui J.D. Vance pentru a face campanie pentru Orban.

„Era considerabil în urmă”, a spus Trump. „Nu am fost atât de implicat în asta. Viktor e un om bun, totuși.”

Afirmația lui Trump că „nu a fost implicat în asta” va fi, evident, oarecum o surpriză, având în vedere implicarea sa puternică în campania electorală, inclusiv mai multe susțineri ale lui Orbán pe rețelele de socializare și decizia sa de a-l trimite pe JD Vance la Budapesta în ultimele zile dinaintea votului.

Mulți comentatori s-au întrebat cât de repede va renunța președintele SUA la Orban, având în vedere înfrângerea electorală, pentru a evita să fie perceput ca susținând – în limbajul său – „învinșii”, dar puțini s-ar fi așteptat să se întâmple atât de repede.