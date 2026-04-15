Prima pagină » Știri externe » Trump se distanțează de Orban și spune că noul premier al Ungariei va face treabă bună

Președintele american Donald Trump spune că nu este îngrijorat de înfrângerea lui Viktor Orbán în Ungaria și că, de fapt, îl place pe noul prim-ministru Peter Magyar.
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
15 apr. 2026, 15:36, Știri externe

Donald Trump i-a declarat reporterului ABC News Jonathan Karl : „Cred că noul premier va face o treabă bună – este un om bun”, relatează The Guardian.

Trump i-a spus reporterului că nu știe dacă ar fi contat dacă ar fi mers în Ungaria în locul vicepreședintelui J.D. Vance pentru a face campanie pentru Orban.

„Era considerabil în urmă”, a spus Trump. „Nu am fost atât de implicat în asta. Viktor e un om bun, totuși.”

Afirmația lui Trump că „nu a fost implicat în asta” va fi, evident, oarecum o surpriză, având în vedere implicarea sa puternică în campania electorală, inclusiv mai multe susțineri ale lui Orbán pe rețelele de socializare și decizia sa de a-l trimite pe JD Vance la Budapesta în ultimele zile dinaintea votului.

Mulți comentatori s-au întrebat cât de repede va renunța președintele SUA la Orban, având în vedere înfrângerea electorală, pentru a evita să fie perceput ca susținând – în limbajul său – „învinșii”, dar puțini s-ar fi așteptat să se întâmple atât de repede.

