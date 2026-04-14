Trump reacționează la înfrângerea suferită de Viktor Orban: Era prietenul meu, dar nu au fost alegerile mele

Președintele american Donald Trump a comentat, marți, înfrângerea dură suferită de Viktor Orban în alegerile parlamentare din Ungaria.

Liderul de la Casa Albă a fost întrebat de jurnaliștii publicației italiene Corriere della Sera dacă îi pare rău pentru Viktor Orban, pe care l-a susținut în mod deschis pentru scrutinul care a avut loc duminică.

„Era prietenul meu, dar nu au fost alegerile mele. Un om bun, a făcut o treabă bună în privința imigrației. Nu a lăsat oamenii să vină și să îi distrugă țara, așa cum a făcut Italia”, a spus Trump pentru sursa citată.

Cu o zi înainte, președintele american fusese întrebat de jurnaliști despre înfrângerea suferită de Viktor Orban la alegerile parlamentare, însă a refuzat să comenteze.

„Vă mulțumesc foarte mult”, a spus Trump, atunci când a fost întrebat despre înfrângerea lui Viktor Orban. Ulterior, președintele a urcat într-o aeronavă.

Donald Trump l-a susținut deschis pe Viktor Orban în cadrul alegerilor parlamentare care au avut loc în Ungaria pe 12 aprilie. De asemenea, liderul de la Casa Albă a transmis mai multe mesaje publice în favoarea lui Viktor Orban și l-a trimis inclusiv pe vicepreședintele SUA, JD Vance, la Budapesta, în ultima săptămână de campanie.

Alegerile parlamentare din Ungaria au fost câștigate de Peter Magyar. Acesta și-a asigurat o majoritate confortabilă în Parlament.