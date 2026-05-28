Armenia: Trump își anunță sprijinul „deplin și total” pentru premierul Pașinian în alegerile din 7 iunie

Președintele american Donald Trump și-a anunțat miercuri sprijinul pentru premierul Nikol Pașinian la alegerile parlamentare din 7 iunie din Armenia, un vot care va fi un test pentru guvernul acestei țări din Caucaz care s-a îndreptat recent spre Occident și s-a distanțat de Rusia.
Laurentiu Marinov
28 mai 2026, 04:52, Știri externe
Nikol Pashinyan, care a înghețat participarea Armeniei la o alianță regională condusă de Moscova și a căutat să consolideze legăturile cu Bruxelles-ul și Washingtonul, se bucură de sprijinul „deplin și complet” al președintelui SUA, a anunțat Trump într-un mesaj pe rețeaua sa de socializare Truth, relatează Le Figaro.

Acest anunț vine la o zi după o vizită a secretarului de stat american la Erevan. Marco Rubio a reiterat sprijinul SUA pentru un proiect de coridor rutier și feroviar – numit în onoarea actualului președinte american – care trece prin Armenia și conectează părți din Azerbaidjan, o țară rivală.

„În curând, Statele Unite și Armenia vor lansa împreună «Drumul lui Trump către pace și prosperitate internațională», care va transforma Caucazul de Sud și va ajuta marile noastre companii energetice americane să obțină acces din Asia Centrală către Statele Unite”, a scris Donald Trump. Nikol Pașinian „face țara sa puternică, prosperă și foarte sigură ”, a insistat președintele SUA miercuri.

Favoritul lui Trump critică Rusia

Actualul guvern al lui Nikol Pashinyan critică Rusia pentru că nu a ajutat-o ​​împotriva Bakului în timpul unui scurt război din 2023, care a permis Azerbaidjanului să recucerească întreaga regiune Nagorno-Karabah, disputată timp de decenii. Domnul Pashinyan a mers chiar până acolo încât a menționat posibilitatea aderării țării sale la Uniunea Europeană (UE), iar președintele francez Emmanuel Macron și-a demonstrat legăturile strânse cu acesta în timpul unei vizite din luna mai.

Principalul său adversar la alegerile din 7 iunie, omul de afaceri ruso-armean Samvel Karapetyan, a avertizat împotriva oricărei „avansări nechibzuite” către Occident. Partidul prim-ministrului conduce în sondaje, dar este departe de a fi dominant într-un sistem politic extrem de fragmentat.

Rusia rămâne principalul partener comercial al Armeniei, iar Armenia depinde de Moscova pentru aprovizionarea cu arme și energie.

