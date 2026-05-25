Prima pagină » Știri externe » Erevanul visează să devină noul pod dintre Europa și Asia. Alegerile care ar putea schimba regiunea

Erevanul visează să devină noul pod dintre Europa și Asia. Alegerile care ar putea schimba regiunea

Armenia se pregătește pentru alegerile parlamentare din 7 iunie, într-un context geopolitic fragil, marcat de negocieri de pace cu Azerbaidjanul și de o repoziționare strategică între Rusia și Uniunea Europeană.
Erevanul visează să devină noul pod dintre Europa și Asia. Alegerile care ar putea schimba regiunea
Sursa foto: Pexels
Andrei Rachieru
25 mai 2026, 20:16, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Premierul armean Nikol Pașinian promovează ideea transformării țării într-un centru de conectivitate regională, care să lege Europa de Asia prin așa-numitul „coridor central”.

Potrivit unei analize publicate de The Guardian, Erevanul speră că deschiderea frontierelor cu Azerbaidjan și Turcia ar putea pune capăt izolării economice și ar transforma Armenia într-un punct strategic pentru comerțul eurasiatic.

Guvernul armean consideră că pacea cu Baku ar putea reprezenta cea mai importantă schimbare geopolitică din ultimele decenii pentru Caucazul de Sud.

Planul lui Pașinian pentru „Armenia reală”

Campania electorală este dominată de doctrina „Armenia reală”, promovată de Nikol Pașinian, care susține abandonarea discursului bazat pe revendicări istorice și orientarea spre dezvoltare economică și stabilitate regională.

Premierul armean susține că Armenia trebuie să devină o punte între Europa, Asia Centrală și Orientul Îndepărtat. În acest context, proiectul Traseului Trump pentru Pace și Prosperitate Internațională (Tripp) este văzut ca o parte importantă a noii strategii de conectivitate regională.

Totuși, strategia lui Pașinian provoacă nemulțumiri puternice în rândul naționaliștilor și al formațiunilor pro-ruse. Opoziția îl acuză că face prea multe concesii Azerbaidjanului după războaiele pierdute din Nagorno-Karabah în 2020 și 2023.

Opoziția pro-rusă atacă direcția proeuropeană

Printre principalii adversari politici ai lui Pașinian se numără omul de afaceri Samvel Karapetyan, lider al partidului „Armenia mai puternică”.

Acesta îl acuză pe premier de trădare și avertizează că apropierea de Occident ar putea transforma Armenia într-o „provincie a Azerbaidjanului”.

Karapetyan, aflat într-o situație apropiată arestului la domiciliu, este implicat și într-un conflict cu autoritățile privind naționalizarea rețelei electrice armene, controlată de grupul său de afaceri.

În paralel, organizațiile pentru drepturile omului și analiști internaționali avertizează că stilul politic al lui Pașinian devine din ce în ce mai autoritar, pe fondul unei polarizări accentuate între tabăra proeuropeană și cea pro-rusă.

Rusia urmărește atent apropierea de UE

Relațiile dintre Erevan și Moscova s-au deteriorat considerabil după războiul din Nagorno-Karabah. Armenia critică lipsa sprijinului oferit de Rusia în conflictul cu Azerbaidjanul și încearcă să își diversifice alianțele externe.

Președintele rus Vladimir Putin a sugerat recent organizarea unui referendum prin care armenii să decidă dacă doresc apropierea de Uniunea Europeană sau continuarea integrării în Uniunea Economică Eurasiatică dominată de Rusia.

În același timp, președintele francez Emmanuel Macron și-a exprimat susținerea pentru Armenia și a criticat Moscova pentru lipsa de implicare în apărarea intereselor armene în regiune.

Recomandarea video

Sondaj INSCOP: Nicușor Dan ar supraviețui la o diferență strânsă unui referendum de demitere din funcție
G4Media
Întrebată dacă are origini franțuzești, Jaqueline Cristian a dezvăluit personalitatea după care a fost numită
GSP.ro
România, la mâna Bruxelles-ului când vine vorba de bani. Cristoiu: De ce trebuie să avem imaginea unei țări asistate social tot timpul?
Gandul
500 lei în plus la pensie, în luna iunie, pentru acești pensionari din România. Pe ce dată intră banii
Cancan
FOTO. „Cel mai intim album” cu fotografii al iubitei lui Lamine Yamal
Prosport
Traian Băsescu avertizează că PNL și PSD îi pregătesc lui Nicușor Dan o capcană prin formula „Guvernul meu”
Libertatea
Situație revoltătoare! Părinții unei fetițe de 6 ani decedate după o operație de apendicită, somați să restituie ultima alocație a copilei
CSID
VIDEO - Ce autonomie reală a obținut noul Skoda Kodiaq PHEV în România
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia