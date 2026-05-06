Volodimir Zelenski discută despre dezvoltarea relațiilor bilaterale cu președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, au discutat miercuri despre dezvoltarea relațiilor bilaterale și punerea în aplicare a acordurilor încheiate în timpul vizitei lui Zelenski în Azerbaidjan, de acum câteva săptămâni.

Potrivit Ukrinform, președintele ucrainean a declarat acest lucru pe pagina sa de Facebook.

„Continuăm să lucrăm la dezvoltarea atât a relațiilor bilaterale dintre Ucraina și Azerbaidjan, cât și a relațiilor cu alte țări din regiune, pentru a spori securitatea și stabilitatea”, a scris Volodimir Zelenski.

Cele două părți au făcut schimb de detalii privind contactele cu partenerii și au convenit asupra pașilor următori.

„Împreună putem cu siguranță să le oferim mai multă putere popoarelor noastre”, a declarat el.

Conform Ukrinform, președintele Ilham Aliyev vede mai multe perspective de extindere a cooperării cu Ucraina, în special în sectoarele energetic și al apărării.