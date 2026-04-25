Ucraina îndeamnă la o nouă rundă de negocieri cu Rusia în Azerbaidjan

Zelenski, care se află în Azerbaidjan, a dat această declarație după întâlnirea sa susținută alături de Președintele azer, Ilham Aliyev, potrivit Biroului său de presă citat de Ukrainska Pravda.

Discuția dintre cei doi lideri s-a concentrat și pe eforturile de pace menite să pună capăt războiului din Ucraina.

„Pentru Ucraina este extrem de important ca Rusia să găsească puterea de a pune capăt acestui război nedrept. Apreciem foarte mult rolul partenerilor noștri în medierea acestui proces. I-am comunicat președintelui Azerbaidjanului că suntem dispuși să purtăm discuții trilaterale”, a declarat Zelenski.

Acesta a adăugat că au mai avut loc negocieri în format trilateral în Turcia, dar și Elveția.

„Suntem dispuși să purtăm următoarele discuții în Azerbaidjan, dacă Rusia este pregătită pentru diplomație”, a afirmat Zelenski.

Reamintim că, procesul diplomatic menit să pună capăt războiului ruso-ucrainean a fost blocat în urma izbucnirii conflictului armat dintre Statele Unite și Israel împotriva Iranului, la 28 februarie.