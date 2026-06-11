Ucraina le cere civililor să părăsească teritoriile ocupate: Armata își întețește atacurile asupra forțelor ruse

Potrivit oficialului ucrainean, forțele ruse au considerat mult timp orașele ocupate din regiunile Zaporojie și Herson drept zone sigure aflate în spatele frontului, folosindu-le pentru aprovizionarea trupelor și coordonarea operațiunilor militare.

„Inamicul a considerat prea mult timp Melitopol, Berdiansk, Enerhodar și Henicesk drept spatele său profund. Pentru prea mult timp a folosit părțile ocupate ale regiunilor Zaporojie și Herson ca centru logistic pentru aprovizionarea trupelor sale”, a transmis Fedorov într-un mesaj video pe rețelele sociale, citat de Interfax-Ukraine.

„Nu amânați plecarea”

Guvernatorul din Zaporojie a explicat că situația începe să se schimbe, deoarece armata ucraineană și-a intensificat operațiunile împotriva forțelor ruse.

„Astăzi, situația se schimbă. Trupele ucrainene lovesc sistematic infrastructura militară a ocupanților, posturile de comandă, depozitele și rutele de aprovizionare”, a spus Ivan Fedorov.

El a avertizat populația locală că pericolul este în creștere și le-a cerut celor care pot să nu-și amâne plecarea.

„Cu cât ocupanții folosesc mai mult teritoriile ocupate temporar pentru nevoi militare, cu atât mai mari sunt riscurile pentru civili. De aceea îi îndemn pe toți cei care au posibilitatea să nu amâne decizia de a pleca. Cel mai prețios lucru pe care îl are orice om este viața sa”, a afirmat acesta.

Sudul ocupat al Ucrainei

O parte importantă a regiunii Zaporojie, inclusiv orașele Melitopol și Enerhodar, se află sub controlul Rusiei încă din primele luni ale invaziei declanșate în 2022.

În ultimele luni, Ucraina a intensificat atacurile cu drone și rachete asupra depozitelor, centrelor de comandă și infrastructurii logistice folosite de armata rusă în teritoriile ocupate din sudul țării.