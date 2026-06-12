NYT: SUA intenționează să reducă numărul avioanelor de vânătoare și al navelor de război pentru operațiunile NATO din Europa

SUA are în plan să facă schimbări semnificative în privința resurselor puse la dispoziție pentru operațiunile NATO din Europa. Potrivit The New York Times (NYT), care citează doi înalți oficiali europeni, administrația americană intenționează să reducă numărul de avioane și de nave de război puse la dispoziție pentru desfășurarea operațiunilor NATO în Europa.

Planul SUA a fost comunicat țărilor aliate la începutul acestei luni printr-un document scris, mai relevă NYT.

Planul, dacă se va concretiza în cele din urmă, ar avea consecințe semnificative: ar limita capacitatea NATO de a lansa atacuri la distanță mare și de a desfășura operațiuni de supraveghere.

Ce includ reducerile planificate

Potrivit NYT, planul prevede reducerea numărului de avioane de vânătoare F-16 și F-15E de la aproximativ 150 la 100, dar și de avioane de recunoaștere maritimă, de la 26 la 15. În plus, planul vizează și retragerea tuturor celor opt avioane-cisternă de realimentare aeriană disponibile în Europa.

De asemenea, și realocarea unuia dintre cele două grupuri de bombardiere alocate anterior pentru apărarea Europei face parte din modificările pe care SUA intenționează să le facă.

Deși Pentagonul nu a comentat cifrele specifice din document, a adus în atenție, într-o reacție pentru NYT, declarația Comandamentului său European de săptămâna trecută, care vorbea în termeni generali despre intenția sa de a-și reduce angajamentele în Europa.

Pentagonul nu a dezvăluit încă public calendarul reducerii, însă oficialii americani au indicat că acesta va intra în vigoare foarte curând, mai notează sursa citată.

Informațiile vin în contextul în care recent, Statele Unite au anunțat și intenția de a accelera retragerea unor trupe din bazele militare aflate în Europa.