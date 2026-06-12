Ministrul turc de Externe: O pace justă între Ucraina și Rusia este cheia securității în Marea Neagră

Obținerea unei păci juste și durabile între Ucraina și Rusia este importantă pentru securitatea pe termen lung a regiunii Mării Negre, a declarat ministrul turc de externe Hakan Fidan.

Acesta a făcut afirmațiile în cadrul unei conferințe de presă comune cu omologul său bulgar, Velislava Petrova-Chamova, în timpul unei vizite oficiale la Sofia, potrivit unui corespondent Ukrinform.

Hakan Fidan a declarat că este importantă orice oportunitate de a avansa către pace în tot acest context și a reafirmat rolul Turciei în sprijinirea procesului diplomatic între cele două țări care sunt în conflict.

„Considerăm că este vital pentru pacea și stabilitatea din regiunea noastră să folosim fiecare oportunitate pentru a realiza pacea între Rusia și Ucraina. Turcia va continua să ofere sprijin activ părților în acest sens. Ne așteptăm ca o pace durabilă și justă, bazată pe dreptul internațional, să fie realizată cât mai curând posibil”, a declarat Hakan Fidan.

Oficialul turc a precizat că tema securității Mării Negre a fost unul dintre subiectele centrale ale discuțiilor cu partea bulgară.

„Garanția pe termen lung a securității Mării Negre este sfârșitul războiului ruso-ucrainean”, a afirmat Fidan.

Ministrul a făcut precizări și despre cooperarea regională care există acum, spunând că Turcia, Bulgaria și România colaborează în cadrul Grupului de Acțiune împotriva Minelor din Marea Neagră.

Inițiativa aceasta care are ca scop asigurarea siguranței navigației în zonă.

Potrivit Ukrinform, în luna mai, Hakan Fidan declara că Turcia este implicată în negocierile privind încetarea focului dintre Ucraina și Rusia și că sprijină o soluție diplomatică a conflictului.