Rusia a anunțat deschiderea, împreună cu Coreea de Nord, a unui pod care urmează să fie pus în funcțiune în această vară, fiind prima legătură rutieră dintre cele două țări.
Rusia și Coreea de Nord inaugurează primul lor pod rutier: circulația va fi deschisă în această vară
podul peste râul Tumen/sursa foto: X
Maria Miron
21 apr. 2026, 15:15, Știri externe

Ministerul rus al Transporturilor a transmis marți că „pentru prima dată va fi stabilită o legătură rutieră directă între cele două țări”. Circulația pe noua legătură rutieră pod va fi deschisă în următoarele luni.

Podul este construit peste râul Tumen, care marchează granița dintre Rusia și Coreea de Nord.

Infrastructura de frontieră, în construcție

Proiectul include și infrastructura de trecere a frontierei. Punctul de frontieră Khassan, care va putea „primi inițial 300 de vehicule și 2.850 de persoane pe zi”, este, de asemenea, în construcție, potrivit Le Figaro.

În prezent, Rusia și Coreea de Nord sunt conectate doar prin legături aeriene și feroviare. Ministerul rus de Externe spune că podul va contribui la „dezvoltarea schimburilor comerciale, economice și umanitare” între Coreea de Nord și Extremul Orient rus.

Relațiile Moscova–Phenian, tot mai strânse după 2022

Anunțul Rusiei a fost făcut chiar în ziua vizitei ministrului rus de Interne la Phenian. Coreea de Nord nu a reacționat deocamdată.

China rămâne principalul sprijin economic al Phenianului, însă relațiile cu Moscova s-au intensificat după declanșarea invaziei ruse la scară largă în Ucraina, în 2022. În 2024, în timpul unei vizite a președintelui rus Vladimir Putin în Coreea de Nord, cele două state au semnat și un acord de apărare.

Phenianul a trimis armament și trupe terestre în regiunea rusă Kursk pentru a sprijini efortul de război al Rusiei în Ucraina. În schimb, Coreea de Nord primește ajutor financiar, alimente, energie și tehnologii militare din partea Moscovei.

Recomandarea video

Augustin Lazăr, fost procuror general, după recuperarea artefactelor din Drents: Este momentul unui impuls pentru investigația privind alte 10 brățări
G4Media
Raed Arafat, pus sub urmărire de Parchetul Militar, pentru complicitate la contrabandă într-un dosar care vizează achiziția unui elicopter fără plata TVA. Reacția șefului DSU
Gandul
Marele absent de la cununia civilă a Andreei Bălan. Puțini se așteptau ca tocmai el să nu fie prezent
Cancan
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Prosport
Decizia luată de PNL la o zi după ce PSD i-a retras sprijinul lui Ilie Bolojan: „Respingem ultimatumul PSD și rupem coaliția dacă își retrag miniștrii”
Libertatea
Regula japoneză care te ajută să mănânci mai puțin fără dietă: secretul ‘hara hachi bu’
CSID
Chinezii mai lansează un atac asupra Dacia Bigster
Promotor