Kim Jong-un face un anunț care pune lumea pe jar: arsenalul nuclear va crește „exponențial”

Declarația a fost făcută în timpul unei vizite la o nouă instalație destinată producerii de materiale nucleare, inaugurată recent de autoritățile nord-coreene, potrivit Le Monde.

Agenția oficială KCNA a transmis că Kim a discutat despre un plan pe termen lung care vizează consolidarea forțelor nucleare ale țării și creșterea semnificativă a capacității de producție.

Liderul nord-coreean a susținut că volumul materialelor nucleare destinate armelor a crescut de peste două ori în ultimii cinci ani. Potrivit acestuia, dezvoltarea programului nuclear va continua în pofida presiunilor externe.

Phenianul respinge orice negociere privind denuclearizarea

Coreea de Nord insistă că statutul său de putere nucleară nu este negociabil și continuă să respingă solicitările Statelor Unite privind renunțarea la arsenalul atomic.

Autoritățile de la Phenian au descris în repetate rânduri dezvoltarea armelor nucleare drept o decizie ireversibilă și o componentă esențială a strategiei de securitate națională.

Locația exactă a noii facilități nu a fost dezvăluită. Cu toate acestea, mai mulți experți consideră că este vorba despre o uzină de îmbogățire a uraniului construită la Yongbyon, principalul complex nuclear al țării.

Analiștii spun că prezentarea publică a instalației are și o componentă politică. Mesajul este destinat atât publicului intern, cât și comunității internaționale.

Semnal transmis Washingtonului

Potrivit specialiștilor în probleme nord-coreene, Phenianul încearcă să transmită că programul său nuclear continuă să avanseze și că eventualele negocieri cu Statele Unite nu vor include renunțarea la armele atomice.

Momentul ales pentru prezentarea noii facilități este considerat relevant. Dosarul nuclear a revenit în atenția internațională pe fondul discuțiilor privind programul atomic al Iranului.

Unii analiști apreciază că regimul nord-coreean încearcă astfel să își consolideze poziția și să sublinieze că arsenalul său nuclear reprezintă un fapt împlinit.

Cererea pentru focoase nucleare este în creștere

Experții afirmă că extinderea producției de materiale nucleare sugerează o creștere a necesarului de focoase.

În ultimii ani, Coreea de Nord a prezentat în mod repetat noi tipuri de arme tactice și rachete capabile să transporte încărcături nucleare.

Potrivit analiștilor, dezvoltarea acestor sisteme necesită cantități mai mari de materiale fisionabile și un ritm mai rapid de producție.

De la începutul anului, Phenianul a efectuat opt teste cu rachete. Observatorii internaționali consideră că aceste lansări fac parte dintr-o strategie mai amplă de consolidare a statutului nuclear al țării.

Coreea de Nord s-a retras din Tratatul de Neproliferare Nucleară în 1993 și a efectuat șase teste nucleare de atunci. Programul său atomic a atras numeroase sancțiuni și rezoluții ale Organizației Națiunilor Unite.

Estimările experților arată că regimul de la Phenian deține deja zeci de focoase nucleare. Anunțurile făcute de Kim Jong-un indică însă că autoritățile nord-coreene intenționează să își extindă în continuare arsenalul și capacitatea de producție în anii următori.