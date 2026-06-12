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Fostul președinte sud-coreean Yoon Suk Yeol, condamnat la 30 ani de închisoare în cazul infiltrării dronelor în spațiul Coreei de Nord

Un tribunal din Seul l-a condamnat vineri pe fostul președinte al Coreei de Sud, Yoon Suk Yeol, la 30 de ani de închisoare pentru că ar fi ordonat infiltrarea unor drone în Coreea de Nord cu scop de a amplifica tensiunile și a crea un pretext pentru decretarea legii marțiale în decembrie 2024.
Fostul președinte sud-coreean Yoon Suk Yeol, condamnat la 30 ani de închisoare în cazul infiltrării dronelor în spațiul Coreei de Nord
Hepta/Mediafax Foto
Petre Apostol
12 iun. 2026, 05:41, Știri externe
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Sentința a fost pronunțată de o instanță din capitala sud-coreeană, care a admis acuzațiile formulate de echipa procurorului special Cho Eun-suk, potrivit agenției sud-coreene Yonhap. Procurorii au solicitat aceeași pedeapsă, susținând că fostul șef al statului Yoon Suk Yeol a acționat împotriva intereselor naționale.

Potrivit anchetatorilor, Yoon Suk Yeol ar fi ordonat, în octombrie 2024, zboruri ale unor drone în spațiul aerian nord-coreean pentru a provoca o reacție din partea Phenianului și pentru a justifica ulterior proclamarea legii marțiale la 3 decembrie 2024.

Printre capetele de acuzare se numără și „favorizarea inamicului”, procurorii argumentând că operațiunea urmărea crearea unei crize de securitate artificiale care să permită extinderea puterilor executive.

Cazul reprezintă unul dintre cele mai grave procese politice din istoria recentă a Coreei de Sud.

Fostul președinte poate contesta decizia prin apel.

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